Из-за шквального ветра в Украине остались без света сотни населенных пунктов: где самая сложная ситуация

Из-за непогоды в Украине по состоянию на вечер 2 апреля было обесточено 276 населенных пунктов. Об этом сообщило Минэнерго, уточнив, что без света люди остались из-за шквального ветра, накрывшего Украину.

Больше всего обесточиваний зафиксировано на Киевщине. "Здесь без света около 34,2 тысяч потребителей в 120 населенных пунктах", - отметили в министерстве.

Также в Хмельницкой области без напряжения в сети оставался 61 населенный пункт. Это в общей сложности более 9,4 тысяч абонентов.

На Закарпатье из-за непогоды без электропитания оказались 42 населенных пункта. Там сильный ветер оставил без света около 10 тысяч потребителей.

На Житомирщине обесточены только 32 населенных пункта, а на Днепропетровщине – 21.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома потребителей", – добавили в министерстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 3 апреля облачно с прояснениями, а также продолжаются опасные метеорологические явления – подразумевается сильный ветер с порывами до 25 м/с.

Волна тепла, которая из западного Средиземноморья принесла нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары. Жители западного региона могли наблюдать это явление еще вчера, а сегодня пыль из Сахары уже накрыла значительную часть нашей страны, из-за чего небо над нами стало тусклым. Синоптики дали украинцам советы, как уберечься от влияния этой пыли.

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