Небольшое похолодание, местами снег: синоптики дали прогноз погоды на среду, 3 апреля

В Украине 3 апреля облачно с прояснениями. В западных, северных и Винницкой областях и на крайнем востоке страны и в Приазовье небольшой кратковременный дождь, а днем возможна гроза. На остальной территории без существенных осадков.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Специалисты добавили, что в Украине продолжаются опасные метеорологические явления – подразумевается сильный ветер. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях порывы ветра до 15-20 м/с, а на высокогорье Карпат до 25 м/с.

Температура в стране ночью 5-10°, днем 12-17°. В южной части Украины ожидается 20°.

В Киеве и области также объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В столичном регионе будет облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Днем местами ожидается гроза. Предупреждение объявлено из-за сильного ветра (он западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с).

Температура в Киевской области ночью 5-10° тепла, днем 12-17°. В Киеве ночью 8-10° тепла, днем около 15°.

На высокогорье Карпат вместе с небольшим дождем прогнозируют мокрый снег. Хотя температура там ночью 0-5° тепла, а днем +4-9°.

Поэтому значительная снеголавинная опасность (третьего уровня) ожидается на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. "Возможно схождение лавин, советуем воздержаться от походов на высокогорье!" – отметили в Укргидрометцентре и добавили, что низкая снеголавинная опасность (первого уровня) ожидается на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области.

Отдельно Укргидрометцентр дал предупреждение об опасных гидрологических явлениях. В частности, ожидается повышение уровня воды над текущими отметками.

Уровень воды вырастет на реках бассейнов Днестра и Сяна во Львовской и Ивано-Франковской областях, и на реке Прут – на 0,2-0,8 м.

На реках Закарпатской области ожидается рост на 0,5-1,5 м с начальным выходом воды на пойму реки Латорица.

Удержатся высокие уровни воды на Десне выше Макошиного, на реке Снов, на верхнем Днепре и Соже – с затоплением пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.

И наоборот: в результате российского преступления на Каховском водохранилище уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, волна тепла, которая из западного Средиземноморья принесла к нам аномально высокие температуры воздуха в последние дни, захватила еще пыль из Сахары. Жители западного региона могли наблюдать это явление еще вчера, а сегодня пыль из Сахары уже накрыла значительную часть нашей страны, из-за чего небо над нами стало тусклым. Синоптики дали украинцам советы, как уберечься от влияния этой пыли.

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