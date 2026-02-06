УкраїнськаУКР
Из российского плена вернулся военный из Львовщины, которого год считали пропавшим без вести. Фото

Во время обмена 5 февраля в Украину вернулся Иван Кучер – 31-летний защитник из поселка Красное Львовской области. Военнослужащий попал в плен 25 апреля 2022-го; более года считался пропавшим, и только потом удалось подтвердить, что он в плену.

Красненская поселковая территориальная громада Золочевского района подтвердила радостную новость о возвращении земляка. Представители ОТГ на своей Facebook-странице отметили, что среди 157 граждан, которые снова на свободной украинской земле, есть Иван Кучер.

Что известно о нашем Герое

Кучер Иван Андреевич (1994 года рождения) является жителем поселка Красное. Он окончил местную общеобразовательную школу №1, после обучения проходил службу в армии.

Впоследствии подписал контракт с Национальной гвардией Украины, участвовал в АТО.

После завершения контракта мужчина продолжил защищать свою страну, перейдя в батальон специального назначения "Донбасс" НГУ. Служил в звании старшего сержанта, защищал нас от российского полномасшатбного вторжения.

С 25 апреля 2022 года военный считался без вести пропавшим, и только через год стало известно, что он находится во вражеском плену на территории Сибири.

"Все это время родные, друзья и громада верили в его возвращение. Освобождение Ивана Кучера стало долгожданной и радостной новостью... Впереди защитника ждет реабилитация и восстановление после пережитых испытаний", – сообщили в ОТГ.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Предпоследний обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 2 октября 2025 года. Тогда домой вернулись 205 украинцев. После этого страна-агрессор препятствовала процессу. Только спустя четыре месяца удалось договориться о новом обмене, и 5 февраля 2026-го были освобождены 157 наших граждан.

– Процесс обмена "азовцев" сдвинулся с мертвой точки: в Украину вернулись четверо военнослужащих из 12-й бригады спецназначения "Азов". Добавим, что большинство воинов, попавших в списки обмена 5 февраля, Россия удерживала годами, и некоторых незаконно осудила к длительным тюремным срокам. Среди 157 наших людей семеро – гражданские.

