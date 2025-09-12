Из какого мяса получатся невкусные и неудачные котлеты с тяжелым или резким запахом: топ 3

Домашние котлеты умеет готовить каждая хозяйка. Но, нужно знать, что даже такое простое блюдо как котлеты можно очень легко испортить. Важно знать, что даже главный ингредиент блюда – мясо, может просто не подходить для приготовления.

Редакция FoodOboz делится полезной информацией от кулинаров, благодаря которой вы будете знать, из какого мяса не нужно готовить котлеты.

Слишком постное мясо – котлеты будут сухие, жесткие и "резиновые"

Куриная или индюшачья грудка без кожи и жира

Телятина без жира

Постная говядина (например, вырезка)

Слишком жесткое мясо – котлеты будут "волокнистые" и жилистые

Старое мясо (например, от старой коровы или петуха), а также части мяса с большим количеством сухожилий

Слишком жирное или специфическое мясо – вкус может быть тяжелым или резким

Сало вместо мяса (котлеты "плывут" и очень жирные)

Баранина с сильным запахом

Дичь (утка, гусь) без правильных специй может горчить и отдавать "болотом"

Лучше всего для вкусных, сочных котлет брать смесь разного мяса

Свинина + говядина (классика, баланс сока и вкуса)

Куриное бедро + немного свинины

Индюшиное бедро + лук + немного масла/сметаны

