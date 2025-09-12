Видео дня
Из какого мяса получатся невкусные и неудачные котлеты с тяжелым или резким запахом: топ 3
Домашние котлеты умеет готовить каждая хозяйка. Но, нужно знать, что даже такое простое блюдо как котлеты можно очень легко испортить. Важно знать, что даже главный ингредиент блюда – мясо, может просто не подходить для приготовления.
Редакция FoodOboz делится полезной информацией от кулинаров, благодаря которой вы будете знать, из какого мяса не нужно готовить котлеты.
Слишком постное мясо – котлеты будут сухие, жесткие и "резиновые"
- Куриная или индюшачья грудка без кожи и жира
- Телятина без жира
- Постная говядина (например, вырезка)
Слишком жесткое мясо – котлеты будут "волокнистые" и жилистые
- Старое мясо (например, от старой коровы или петуха), а также части мяса с большим количеством сухожилий
Слишком жирное или специфическое мясо – вкус может быть тяжелым или резким
- Сало вместо мяса (котлеты "плывут" и очень жирные)
- Баранина с сильным запахом
- Дичь (утка, гусь) без правильных специй может горчить и отдавать "болотом"
Лучше всего для вкусных, сочных котлет брать смесь разного мяса
- Свинина + говядина (классика, баланс сока и вкуса)
- Куриное бедро + немного свинины
- Индюшиное бедро + лук + немного масла/сметаны
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: