'Использовали как презерватив': предательница Бильченко, заявлявшая о готовности умереть за Россию, пожаловалась на 'русский мир'

Российские радикальные "патриоты" затравили предательницу Украины, бывшего преподавателя столичного университета им. Драгоманова Евгению Бильченко. Она писала стихи и волонтерила для путинской армии, заявляя о готовности умереть за "русский мир", а теперь кричит, что там ее "использовали как презерватив".

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Так называемая поэтесса пожаловалась, что в России ее травят, ненавидят и не признают своей, к тому же такие же предатели-соотечественники. Показательную историю коллаборантки рассказал на своем YouTube-канале украинский блогер Денис Казанский.

Он напомнил, что Бильченко после увольнения из-за скандала в 2021-м уехала в Россию, а с началом полномасштабной войны поддерживала оккупационную армию и обстрелы Киева, убийства украинцев. Она повсюду расхаживала с Z-символикой, организовывала мероприятия и собирала деньги для ВС РФ.

Однако в ее любимой стране-агрессоре не оценили таких "стараний": когда Бильченко несколько раз написала в соцсетях что-то, что не понравилось местным "патриотам", они набросились на нее и начали травить, высмеивать ее пропагандистские стихи. Причем не просто неизвестные боты, а топ-рупоры Кремля.

Предательница заявила, что они "оскорбляли ее и насмехались над ее словами на всю Россию". Подключились к этой травле и другие коллаборационисты, которые, как и Бильченко, предали Украину, но на несколько лет раньше. Среди них – один из активных деятелей "ДНР" Александр Кофман, который за счет ее высмеивания начал доказывать России свой "патриотизм". Осужденная за наркоторговлю бывшая украинская журналистка Оксана Шкода, которая активно пропагандирует пророссийские и сепаратистские идеи, а в 2014-м призывала Путина "ввести войска в Украину", обвинила Бильченко в хищении средств с волонтерских сборов и передаче СБУ координат расположения российских военных и техники. К ним подключилась и предательница родом из Харькова, представительница так называемой Z-поэзии Анна Долгарева.

Обиженная Бильченко начала "давать ответку" в виде компромата на своих коллег: публиковала их фото с известными украинскими деятелями, сделанные до их переезда в РФ. В частности, 20 марта предательница написала в Telegram, что она "в шоке" и "разочаровалась в РФ". Также выдала, мол, после такого поведения ее обидчиков украинцы-любители "русского мира" больше не захотят открыто предавать родную страну и, как они, переезжать в Россию.

Бильченко констатировала, что ее "использовали как презерватив и выбросили", и указала на свое разочарование, поскольку, "вовсе не такой "русский мир" ожидала увидеть", когда ехала в Россию.

"Ранее в отчаянии она отреклась от родителей, которые остались в Украине, покаялась, что в прошлом поддерживала Майдан, но ничего не помогло. Очередное подтверждение того, что даже пророссийские украинцы никогда не станут в России своими и всегда будут недолюдьми", – прокомментировал Казанский судьбу коллаборантки Бильченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году экс-профессор Национального педагогического университета имени Драгоманова Евгения Бильченко опубликовала фото с автоматом на фоне российского флага, сделанное во временно оккупированном Мелитополе. Предательница фактически призналась, что в течение девяти лет "вела подпольную борьбу против Украины".

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