Название/автор: Незнакомка/М. Коцюбинский

Театр: Театр на Подоле

Режиссер: Владимир Кудлинский

Задача театра – дарить зрителям эмоции. И чем глубже и необычнее чувство испытывает зритель – тем крепче задевает его душу спектакль. Театр на Подоле премьерной "Незнакомкой" по М. Коцюбинскому предлагает для поклонников выбрать свое: нырнуть в островную легкую, что морская пена, романтику или завернуться в теплый и колючий, как любимое одеяло, домашний уют. Но чтобы насладиться всеми оттенками этой простой, как и все гениальное семейной зарисовки, зритель "Незнакомки" должен иметь определенный опыт. Нет, не театральный, а жизненный.

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Тому і застерігаю, щоб не тягнули - "бо класика, вам ще читати" - на виставу школярів. Не через інтимність оповіді, спокусливу грацію Незнайомки та постільні витівки Марти. Тут режисер Кудлінський, як і автор Коцюбинський, досить стриманий та цнотливий. А тому, що через брак досвіду відносин можна не вловити всі емоційні нюанси вистави та банально занудьгувати. "Навигадують на рівному місці – а потім страждають"! Лише ті, які знають, що у відносинах між чоловіком та жінкою ніколи не бувають рівних місць, зможуть оцінити та поспівчувати стражданням Марти та Антіна.

Окрема подяка Театру на Подолі, що продовжують відкривати українських класиків загалу. Цього разу, щоб не сфальшивити при переказі тонкого стиліста Коцюбинського, у виставу ввели оповідача, самого піжона та денді Коцюбинського (Дар’юш Есламі). І хоч Михайло Михайлович знаходиться поза подіями, його влучні репліки та коментарі - це данина поваги першоджерелу. Тим відшліфованим, округлим, як пляжна галька словам, з яких і була збудована фортеця цієї романтично-побутової історії.

І все це подано без "нафталіну". В стильних костюмах, при ретельно виставленій грі світла й тіней, з проникливим звуковим супроводом і вибуховою авторською піснею від Дар’юш Есламі у фіналі. По-прем’єрному свіжо, по-класичному - з великою повагою до глядача.