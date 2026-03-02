Исчезли вместе с СССР: топ явлений, которые сейчас только удивляют

Если листать соцсети вроде TikTok достаточно долго, можно наткнуться на ролики, в которых современная молодежь восхищается эстетикой СССР и мечтает о том, как хорошо было бы возродить Страну Советов. Однако эти юноши и девушки могут оценить лишь внешнюю сторону Союза и даже представления не имеют, как тяжело жили его граждане.

Чтобы объяснить таким блогерам реальное положение вещей, издание PMG.ua собрало 6 явлений, которые сопровождали жизнь советского человека. Часть из них – это принудительное участие в организациях и активностях, за отказ от которой можно было нажить себе проблем. Другая часть – запрет на обычные вещи, которые сейчас кажутся нам обыденностью, если не сказать жизненной необходимостью.

Единая мода

Сегодня молодежь привыкла к самовыражению: экспериментирует со стилем, прическами, выбирает одежду из множества вариантов, следует одной из десятков трендовых эстетик или даже создает что-то совершенно уникальное для себя. В советские времена ассортимент в магазинах был ограничен, поэтому большинство людей носили почти одинаковые вещи. Например, тот, кому удавалось достать джинсы, автоматически становился звездой среди ровесников.

Очереди и тотальный дефицит

Кстати, не только ассортимент советских магазинов был чрезвычайно бедным, товаров в принципе не хватало. И не только одежды и обуви, но и многих пищевых продуктов. Поэтому, если что-то и появлялось на прилавках (в СССР это называлось словом "выбросили"), возле магазина сразу выстраивалась огромная очередь. За туалетной бумагой, сахаром, мясом или колбасой люди могли стоять часами. Некоторые пытались приобрести нужное "по знакомству", чтобы избежать очередей, но для этого необходимы были связи.

Пионерия и комсомол

Современные школьники могут выбирать себе внеклассные занятия по душе. В СССР же каждый юный гражданин должен был вступить в пионеры, а впоследствии в комсомольцы – эти молодежные организации были созданы для "воспитания" настоящих советских людей. Грубо говоря, детей накачивали социалистической идеологией, учили подчиняться воле функционеров и работать, как покорный винтик большой системы. Формально отказаться от этого можно было, но участие в этих организациях влияло на дальнейшую карьеру, ведь лояльность и активность ценились и открывали больше возможностей.

Массовые субботники

Для взрослых тоже были принудительные занятия. Так в СССР студенты и рабочие регулярно выходили на уборку территорий, благоустройство парков и ремонт общественных объектов. Устраивали субботники, как понимаем из названия, по выходным, а работу при этом не оплачивали – считалось, что это вклад в общее дело.

Гарантированное трудоустройство

Для некоторых молодых людей сейчас это звучит, как мечта – после завершения обучения каждый специалист сразу получал рабочее место. Скитаться по собеседованиям необходимости не было. Однако имела такая практика и немало недостатков. Например, выпускник техникума или института не мог выбрать себе место по душе (если, конечно, не был из "блатных"). Значительной части еще и приходилось переезжать далеко от дома – в другую область, а то и республику. Нередко еще и в отдаленное село, в котором не было ни инфраструктуры, ни компании, ни развлечений.

Запрещенная музыка

Западные группы и магнитофоны находились под негласным запретом. Считалось, что зарубежные исполнители развращают социалистическую молодежь. Меломаны передавали привезенные тайно пластинки, бобины и кассеты из рук в руки и переписывали записи друг у друга, ведь приобрести их открыто было невозможно.

