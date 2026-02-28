Почему в СССР запрещали соблюдать пост: могли уволить и даже арестовать

Принято считать, что в Советском Союзе религиозных людей не было. На самом же деле миллионы продолжали поститься и посещать храмы, рискуя работой, свободой, а иногда и жизнью. В 1930-х годах церкви массово закрывали, священников репрессировали, а веру объявляли "пережитком прошлого".

Несмотря на это, традиции Великого поста сохранялись, часто тайно, в семейном кругу. Как это происходило и почему власть так жестко боролась с верой – рассказывает OBOZ.UA.

С первых лет существования СССР началась системная антирелигиозная политика. В 1929 году в Конституцию внесли изменения: вместо свободы религиозной пропаганды оставили лишь "свободу отправления культа".

Был создан Союз воинствующих безбожников – массовая организация, которая к началу 1930-х насчитывала более пяти миллионов членов. Ее целью было доказать, что Бога не существует, а религия – это вредное наследие прошлого.

Перед Пасхой и Великим постом в школах проводили лекции на тему "Происхождение и вред Пасхи", организовывали антирелигиозные мероприятия. Учеников заставляли приходить на занятия в праздничные дни. Известны случаи, когда учителя публично снимали с детей нательные крестики.

За соблюдение поста последствия могли быть серьезными. Верующих увольняли с работы без объяснений, учителей лишали должностей за посещение храмов, студентов отчисляли из вузов. Священников и активных прихожан арестовывали, приговаривали к заключению или отправляли в лагеря.

К 1937 году по всей стране были закрыты тысячи церквей. Служителей культа относили к категории людей, лишенных избирательных прав. Это означало исключение из профсоюзов, потерю пенсий, запрет пользоваться кооперативами, а иногда и лишение продовольственных пайков. Фактически человека выбрасывали за пределы обычной общественной жизни.

Несмотря на запреты, люди искали способы сохранить традицию. Женщины готовили для себя постную пищу, а для других членов семьи – обычную. В доме могли держать отдельную посуду – "постную" и "скоромную". Некоторые отказывались от мяса навсегда, объясняя это заботой о здоровье.

В церковь старались ходить рано утром или поздно вечером, чтобы не привлекать внимания. В деревнях было немного легче – можно было сослаться на обычай или недостаток продуктов. В городах веру приходилось скрывать даже от соседей по коммунальной квартире.

Те, кто стремился соблюдать пост полностью, старались выполнять правила даже под риском наказания. Первое воскресенье Великого поста считалось самым строгим. В Чистый понедельник некоторые ограничивались сухарями и водой, в остальные дни – простой постной пищей.

Рацион был скромным: гороховый суп, картофель на масле, гречневая или пшенная каша, квашеная капуста, соленые огурцы, грибы. Строже всего постились преимущественно пожилые люди и те, кто особенно держался за веру.

Во время Второй мировой войны антирелигиозное давление частично ослабло. Люди массово возвращались в храмы, молясь за родных на фронте. В 1943 году власти разрешили избрать патриарха – впервые за много лет.

Впрочем, с продовольствием стало крайне трудно. Голод заставлял людей есть то, что было доступно. Даже верующие признавали: когда стоял вопрос выживания, строго поститься было невозможно.

В 1950-х годах, при правлении Никиты Хрущева, началась новая антирелигиозная кампания. Закрывались тысячи церквей, запрещались крестные ходы, религиозные общины оказывались под контролем. Школьников осуждали за посещение храмов, студентов отчисляли, рабочих увольняли.

Веру приходилось скрывать даже от близких знакомых. Откровенно говорить об убеждениях можно было только в узком кругу единомышленников.

В самые тяжелые годы верующие создавали подпольные общины. Богослужения проводили в квартирах за закрытыми дверями. Молитвы переписывали вручную, передавали из рук в руки.

