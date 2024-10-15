Иногда снег и похолодание до нуля градусов: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 15 октября

Во вторник, 15 октября, синоптики прогнозируют в Карпатах похолодание до нуля градусов. Также местами возможен снег.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Синоптики прогнозируют, что на высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег.

Также отмечается, что в северных, днем и западных, восточных и Винницкой областях возможен небольшой дождь. На остальной территории без существенных осадков.

В целом, в Украине будет облачно, но с прояснениями. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С, в южной части и восточных областях 12-17°С.

В Киевской области 15 октября будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С. В Киеве ночью 6-8°С тепла, днем 10-12°С.

Ранее синоптики предупредили, что на Украине на этой неделе, 16-19 октября, в ряде областей ожидаются сильные заморозки от 0 до -5 градусов. Укргидрометцентр определил это как ІІ (оранжевый) уровень опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 15 октября, в Украине ожидается сырая погода. В западных, северных и восточных областях прогнозируют множество дождей и похолодания.

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