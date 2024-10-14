В Украину надвигаются заморозки: синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях на этой неделе

В Украине на текущей неделе, 16-19 октября, в ряде областей ожидаются сильные заморозки от 0 до -5 градусов. Укргидрометцентр определил это как II (оранжевый) уровень опасности.

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На сайте УкрГМЦ (по состоянию на вечер 14 октября) сообщается, что 15-го числа заморозков еще не будет. В среду, 16 октября, ночью заморозки от 0 до -5 накроют запад.

В четверг, 17 октября, такая погода распространится с запада на север Украины и в Винницкую и Черкасскую области.

В пятницу и субботу, 18 и 19 октября, ночные заморозки от 0 до -5 градусов дойдут также до Кировоградской, Полтавской (19 октября – даже до южных областей и Днепропетровщины).

Украинский гидрометеорологический центр отметил, что в Киеве заморозки на почве и в воздухе 17-19 октября достигнут только 0...-2 градусов (I, желтый, уровень опасности).

В Киевской области в тот же период ночью прогнозируют сильные заморозки в 0...-5 градусов.

Прогноз погоды от Украинского гидрометеорологического центра на 15-18 октября:

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 15 октября, в Украине ожидается сырая погода. В западных, северных и восточных областях прогнозируют многие дожди и похолодание.

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