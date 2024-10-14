'Будет много дождей': синоптик уточнила прогноз для Украины на вторник. Карта

Во вторник, 15 октября, в Украине ожидается сырая погода. В западных, северных и восточных областях прогнозируют многие дожди и похолодание. В течение недели возможны заморозки.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. "В Украине 15 октября будет много дождей, не знаю, грибных ли, но точно мокрых. Большая вероятность дождей завтра – в западных (Карпаты, грибы!), северных и восточных областях", – написала она.

По данным Диденко, на юге и в большинстве центральных областей будет облачно, возможно, даже прояснениями – серьезные осадки маловероятны.

Ветер северо-западный, умеренный.

Теплее всего будет в южной части, +13...+18 градусов. Холоднее всего – на севере и западе, +8...+11 градусов.

На остальной территории в течение дня +10...+14 градусов.

В Киеве 15 октября временами дождь, умеренный северо-западный ветер, холодно, ночью +7...+9 градусов, днем +10...+12 градусов.

17, 18 и 19 октября в западных, северных и центральных областях Украины ночью вероятны заморозки, предупредила синоптик.

Она также напомнила, что во время сбора грибов в лесах следует соблюдать осторожность и помнить, где ходить запрещено.

Напомним, начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала OBOZ.UA, что, по прогнозу, после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается "бабье лето", которое придет 20 октября. После этого температура воздуха вернется к предыдущим показателям.