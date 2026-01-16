Имеют ли право работники ТЦК задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры комплектации: решение суда

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права задерживать граждан или принудительно доставлять их в ТЦК. К такому выводу пришел Третий апелляционный административный суд, рассмотрев дело о законности мобилизационных действий.

Суд также признал противоправным приказ о призыве, изданный по результатам такого задержания. Речь идет о деле №160/6554/25, которое рассматривали суды Днепропетровской области.

Детали дела

В Днепропетровский окружной административный суд обратился мужчина с иском к воинской части. Он просил отменить приказ начальника о его призыве на военную службу по мобилизации и обязать исключить его из списков личного состава.

Истец утверждал, что в конце ноября 2024 года его принудительно доставили в помещение ТЦК неизвестные лица, где он находился в течение четырех суток. После этого по результатам военно-врачебной комиссии его признали годным к службе. В то же время мужчина заявлял, что не проходил ВВК должным образом, не имел необходимых медицинских документов и не получал под личную подпись ни направления на ВВК, ни повестки о призыве.

Решением Днепропетровского окружного административного суда от 1 мая 2025 года в удовлетворении иска было отказано. Не согласившись с этим, мужчина подал апелляционную жалобу, указывая на неполное выяснение обстоятельств дела судом первой инстанции и требуя полного удовлетворения исковых требований.

Рассмотрев апелляцию, Третий апелляционный административный суд пришел к противоположным выводам. Суд отметил, что работники ТЦК могут только инициировать вопрос задержания в случаях, когда лицо находится в розыске за игнорирование повесток. В то же время физическое задержание и принудительная доставка гражданина в ТЦК относится исключительно к полномочиям полиции.

В постановлении суда отмечается, что военнослужащие и работники ТЦК, которые осуществляют оповещение военнообязанных, не имеют права на административное задержание. Любые такие действия с их стороны признаются незаконными.

Кроме того, апелляционный суд пришел к выводу, что приказ начальника о призыве истца на военную службу по мобилизации был издан с нарушением закона. В связи с этим его признали противоправным и подлежащим отмене.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2026 году мужчины, имеющие инвалидность, по-прежнему не будут подлежать мобилизации. Исключения возможны только в случае потери статуса инвалидности или добровольного поступления на военную службу.

Также военнообязанные граждане Украины в возрасте от 25 до 60 лет, которые являются родителями трех и более детей, имеют право на отсрочку. Однако при определенных условиях даже многодетных мужчин могут мобилизовать.

