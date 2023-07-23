В 91 Россия была беременна свободой. Во всяком случае, так казалось...Нам казалось, что наша судьба решается на московской брусчатке, пока Киев мирно спит в тени каштановых аллей. Потом в 1999 случился выкидыш.

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Можно сколь угодно долго рассуждать, что было причиной выкидыша - пьянство отца или генетика матери, но выкидыш случился. Маятник пошел в обратную сторону, недоразвитый плод превратился в нынешнего монстра, из зародыша свободы выросло то, что выросло. Что всегда выростало на этой земле из любого семени - зубы дракона не плодоносят мелитопольской черешней, как ни поливай.А если поливать кровью, как принято на России, то плоды будут ужасны.Сегодня мы видим настоящее лицо тех, с кем жили рядом 350 лет. Одесса только маленький эпизод из длинной череды того, что было и еще будет...

Или Карфаген будет разрушен, или он изуродует все до чего дотянется.

Из гнилых плодов не может быть добрых всходов. Мы надеялись зря.