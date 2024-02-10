'Икона кино' с украинскими корнями: как Кирку Дугласу удалось стать легендой Голливуда

Кирк Дуглас сыграл в более 90 художественных фильмах, самым знаменитым из которых стал "Спартак", и является олицетворением "Золотого века Голливуда". Кинокритик Билл Вайн назвал лицо Дугласа "иконой кино". "Его глаза горят гневом или сопротивлением, – писал он. – Зубы стиснуты в решительности, на твердом подбородке – характерная ямочка".

Специалисты в области кино писали о нем в превосходных степенях, зрители штурмовали кинотеатры, чтобы увидеть его на экране, а женщины буквально сходили по нему с ума. Свой путь к успеху – как профессиональному, так и жизненному – Кирк Дуглас начинал с самых низов, демонстрируя редкое трудолюбие и упорство в достижении поставленных перед собой целей. Возможно, ключом к пониманию характера выдающегося голливудского актера, режиссера и продюсера, еще при жизни ставшего легендой, являются его украинские корни: его родители приехали в страну больших возможностей из Одесской области.

Сын старьевщика

Иссур Даниэлович (как при рождении звали Кирка Дугласа) появился на свет 9 декабря 1916 года в Амстердаме – небольшом городке в 35 км от Олбани, в штате Нью-Йорк. Мальчик, родившийся, как он написал в своей автобиографии, "в семье неграмотных еврейских эмигрантов", был единственным мальчиком в семье – как говорили ему родители, защитником своих семерых сестер. К тому времени как Иссур пошел в школу, его имя и фамилия изменились – по документам он стал Айседором Дембски, которого одноклассники называли Иззи.

Мальчик рос в бедности: городские фабрики не брали на работу евреев, поэтому его отец Гершель, которого в Америке называли Гарри, стал старьевщиком: он скупал за копейки и даже просто собирал выброшенные вещи, которые продавал чуть дороже – на эту разницу семья и жила. Вот как сам актер писал об этом много лет спустя: "Даже на Игл-стрит, в самом бедном районе городе, старьевщик стоял на самой нижней ступеньке социальной лестницы, а я был сыном старьевщика". К тому же отец злоупотреблял спиртным, а уходя в запой, он надолго уходил из дома, оставляя на произвол судьбы семью. Денег катастрофически не хватало даже на еду, и чтобы заработать на обучение сначала в колледже, а затем в Американской академии драматического искусства, Иззи перебивался случайными заработками. Именно тогда он понял: выживание – это тяжелый труд, не говоря уже об антисемитизме – дети били его на каждом углу. Впоследствии Дуглас подсчитал: прежде чем попасть на съемочную площадку, он сменил 40 профессий: разносил газеты, работал официантом, мыл посуду.

Как Айседор Дембски стал Кирком Дугласом

Окончив среднюю школу, Дуглас автостопом отправился в Кантон (штат Нью-Йорк), чтобы поступить в Университет Святого Лаврентия. Ему удалось получить кредит на поступление и обучение, поэтому учился не за страх, а за совесть. К тому же он стал первым за всю историю университета евреем – председателем студенческого сообщества и капитаном университетской команды борцов.

Уже тогда Дуглас решил, что хочет стать актером, поэтому летом, во время каникул, он устроился рабочим сцены в театр "Тамарак" и даже сумел получить несколько небольших ролей. Именно тогда будущий актер решил, что ему нужен звучный и запоминающийся псевдоним, и из Айседора Дембски превратился в Кирка Дугласа. Годы спустя актер удивлялся, что из всех возможных имен почему-то выбрал себе такое ирландское имя.

Учеба в Академии драматических искусств и первые роли

Дуглас прошел прослушивание в Американской академии драматических искусств: он очень понравился экзаменаторам, но ему сразу сказали, что стипендию платить не смогут. Будущего актера это не остановило – он решил, что будет подрабатывать и сам платить за свою учебу, но в последний момент Академии все-таки удалось изыскать необходимые на стипендию средства.

Академию Дуглас окончил в 1941 году. К тому времени он не только по-прежнему играл в "Тамараке", но и дебютировал на Бродвее в спектакле "Весна снова". Однако успешной актерской карьере помешала война: в 1942 году Дуглас поступил на военную службу, причем с первого раза из-за проблем со зрением его не взяли. Тогда Кирк, проштудировав книгу "Хорошее зрение без очков", в течение нескольких месяцев делал рекомендованные в ней упражнения, и на этот раз успешно прошел медицинскую комиссию. Дуглас служил связистом на патрульном корабле Тихоокеанского флота, откуда был комиссован после ранения в результате случайного взрыва.

Дебют на большом экране

Вернувшись к мирной жизни, Дуглас какое-то время продолжал играть в театре, но потом, решив, что деньги и славу ему может принести только Голливуд, отправился туда. Дебют актера на большом экране состоялся в фильме "Странная любовь Марты Айверс", в котором он сыграл труса, ставшего свидетелем убийства. В роли второго плана он, как отметили критики, не потерялся на фоне главных персонажей в исполнении звезд того времени – Барбары Стэнвик, Вана Хефлина и Джудит Андерсон. Не менее важной для его актерской репутации стала работа в нуаре "Я всегда одинок", где Дуглас сыграл вместе с Бертом Ланкастером, ставшим его другом и партнером на всю жизнь.

От "Чемпиона" – к "Спартаку"

Считается, что звездой Дугласа сделала роль упорного, ни перед чем не останавливающегося, буквально уничтожающего все вокруг ради победы, боксера в малобюджетном фильме "Чемпион", снятом в 1949 году режиссером Марком Робсоном и спродюсированном Стэнли Крамером. Готовясь к съемкам, он несколько месяцев тренировался на ринге с профессиональным боксером, поэтому его Мидж Келли получился таким органичным и достоверным – за эту роль актер получил свою первую номинацию на "Оскар". Однако ему пришлось ждать почти 50 (!) лет, прежде чем он получил статуэтку, о которой мечтают все кинематографисты в мире. Но это был "Оскар" за достижения всей его жизни в кинематографе – за какой-то один конкретный фильм этой награды у Дугласа нет.

После "Чемпиона" последовал целый ряд фильмов, которые со временем заставят говорить о нем как о выдающемся актере: "Трубач", "Стеклянный зверинец", "Туз в рукаве", "Детективная история", "Злые и красивые". Дуглас все ближе и ближе подбирался к фильму Стэнли Кубрика по роману Говарда Фаста о восстании рабов в Древнем Риме "Спартак", в титрах которого он значился не только как исполнитель главной роли, но и как продюсер – к тому времени Дуглас основал свою собственную продюсерскую фирму Bryna Productions. К фильму, в который Дуглас-продюсер привлек таких звезд, как Лоуренс Оливье, Чарльз Лотон, Джин Симмонс и Питер Устинов, несмотря на это, критики отнеслись прохладно. Он произвел фурор не только в Голливуде, но и во всем мире, а самого Дугласа ассоциировали с тех пор именно с этим образом – недаром даже одну из своих книг-мемуаров он впоследствии назвал "Я Спартак!"

Театр и телевидение

Несмотря на успешную кинокарьеру, Дуглас не забывал о театре: когда ему представилась возможность сыграть в бродвейском варианте романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", он ее не упустил, хотя его герой – Рэндл Патрик Макмерфи – вызвал у критиков неоднозначную реакцию. В 80-х годах, когда ролей в кино стало меньше, Дуглас обратился к телевидению, где сыграл в таких популярных шоу, как "Ничья!" (производство НВО) и "Амос" (CBS).

"Ты должен помогать людям"

Дуглас вошел в историю не только как выдающийся актер и успешный режиссер, но и как благотворитель – этой деятельностью он занимался почти всю свою жизнь. Он создал Фонд Дугласа, через который вместе со своей второй женой Энн перечислял миллионы на цели, которые считал достойными. Так, он пожертвовал 2,3 миллиона долларов детской больнице в Лос-Анджелесе на приобретение робота-хирурга и учреждение стипендии своего имени для студентов-медиков. В октябре 2015 года Дугласы пожертвовали 5 миллионов долларов Женскому центру Лос-Анджелеса (в нем бездомные лечились от алкоголизма и наркомании), доведя – с учетом сделанных ранее взносов – до 15 миллионов. В 2015 году, в 99-й день рождения Дугласа, он и его жена перечислили 15 миллионов долларов Фонду кино и телевидения в Вудленд-Хиллз на строительство павильона Кирка Дугласа, а также 35 миллионов долларов на медицинское учреждение для ухода за кинематографистами, страдающими болезнью Альцгеймера.

Журналистам Кирк признался, что корни его благотворительности берут начало в его детстве: он видел, как мать помогала нуждающимся, хотя им самим едва удавалось сводить концы с концами. На его вопрос она ответила: "Ты должен помогать людям", и, по словам актера, эти слова остались с ним на всю жизнь.

Две жены, четыре сына

Кирк Дуглас был женат дважды. Первая жена, актриса Дайана Дилл, на которой он женился во время Второй мировой войны (регистрация отношений произошла перед отправкой Дугласа на фронт), родила ему сыновей Джоэла и Майкла. Супруги развелись в 1951 году, Дайаны не стало в 2015 году. Вторая жена, Энн Байденс, на которой он женился в 1954 году, родила еще двоих сыновей – Питера и Эрика, который умер от случайной передозировки лекарственных средств в 2004 году. Ему было 46 лет.

"Он прожил хорошую жизнь"

Кирк Дуглас ушел из жизни в Лос-Анжелесе 5 февраля 2020 года в возрасте 103 лет. Даже для него самого – в силу перманентных проблем со здоровьем – такой долгий век стал неожиданностью. В 1986 году ему установили кардиосистему, которая должна была выровнять нерегулярное сердцебиение. В 1991 году он выжил при катастрофе вертолета, в которой погибло два человека, а в январе 1996 года перенес инсульт, вследствие которого актер частично потерял речь и впал в такую сильную депрессию, что начал всерьез помышлять о самоубийстве. Несмотря на это, уже в марте он появился на церемонии награждения премии "Оскар", чтобы принять почетную награду за жизненные достижения. У него к тому времени уже были две высокие награды: Президентская медаль свободы, которую ему вручил Джимми Картер, и награда Центра Кеннеди, врученная Биллом Клинтоном.

К преклонному возрасту и будущей смерти Дуглас относился философски. В 2008 году в эссе "Чему меня научила старость" он написал: много лет назад я сидел у постели умирающей матери, которая была неграмотной крестьянкой. В ужасе я взял ее за руку, и вдруг она открыла глаза и посмотрела на меня, сказав: "Не бойся, сынок, такое случается со всеми. Когда я стал старше, ее слова успокаивали меня".

В заявлении для прессы, которое сделал после смерти Дугласа его сын Майкл, было сказано: "Кирк прожил хорошую жизнь. Он оставил след в кино, который оценят не только его современники, но и будущие поколения, и приобрел известность как филантроп, который работал, чтобы помочь людям и принести мир на планету. Позвольте мне закончить словами, которые я сказал ему в его последний день рождения: "Папа, я очень люблю тебя и горжусь, что я твой сын".