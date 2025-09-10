Хрустящие запеченные крылышки в маринаде: делимся рецептом

Крылышки – очень простой продукт, который можно и тушить, и жарить и просто запекать. Во всех вариантах они будут вкусными.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных запеченных крылышек со специями и соевым соусом.

Ингредиенты:

1 кг куриных крылышек

10 г соли

немного смеси карри, паприки, сухого чеснока, сушеного перца чили (если любите), ворчестер или 1 ч. л. соевого соуса

неполная столовая ложка яблочного уксуса

масло для корочки

Способ приготовления:

1. Крылышки разделите, третью фалангу отложите для бульона.

2. К крылышкам добавьте все приправы и добавки. Можно экспериментировать: добавить ваши любимые пряности, немного горчицы, ароматное масло. Желательно, чтобы крылышки мариновались хотя бы час, а лучше – ночь в холодильнике.

3. Если любите чеснок, то когда откроете гриль, смажьте крылышки душистым чесночным маслом.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: