Хрустящие запеченные крылышки в маринаде: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
66
Крылышки – очень простой продукт, который можно и тушить, и жарить и просто запекать. Во всех вариантах они будут вкусными.

Запеченные крылышки с овощами

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных запеченных крылышек со специями и соевым соусом.

Как приготовить сочные крылышки

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек
  • 10 г соли
  • немного смеси карри, паприки, сухого чеснока, сушеного перца чили (если любите), ворчестер или 1 ч. л. соевого соуса
  • неполная столовая ложка яблочного уксуса
  • масло для корочки

Способ приготовления:

1. Крылышки разделите, третью фалангу отложите для бульона.

2. К крылышкам добавьте все приправы и добавки. Можно экспериментировать: добавить ваши любимые пряности, немного горчицы, ароматное масло. Желательно, чтобы крылышки мариновались хотя бы час, а лучше – ночь в холодильнике.

Хрустящие запеченные крылышки в маринаде: делимся рецептом

3. Если любите чеснок, то когда откроете гриль, смажьте крылышки душистым чесночным маслом.

Готовые крылышки

