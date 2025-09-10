Видео дня
Хрустящие запеченные крылышки в маринаде: делимся рецептом
Крылышки – очень простой продукт, который можно и тушить, и жарить и просто запекать. Во всех вариантах они будут вкусными.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных запеченных крылышек со специями и соевым соусом.
Ингредиенты:
- 1 кг куриных крылышек
- 10 г соли
- немного смеси карри, паприки, сухого чеснока, сушеного перца чили (если любите), ворчестер или 1 ч. л. соевого соуса
- неполная столовая ложка яблочного уксуса
- масло для корочки
Способ приготовления:
1. Крылышки разделите, третью фалангу отложите для бульона.
2. К крылышкам добавьте все приправы и добавки. Можно экспериментировать: добавить ваши любимые пряности, немного горчицы, ароматное масло. Желательно, чтобы крылышки мариновались хотя бы час, а лучше – ночь в холодильнике.
3. Если любите чеснок, то когда откроете гриль, смажьте крылышки душистым чесночным маслом.
