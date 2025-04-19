Христос воскрес! Поздравления, картинки и открытки с Пасхой, теплые пожелания для родных, друзей, коллег

Светлое Христово Воскресение — один из самых важных и ожидаемых праздников для миллионов людей во всем мире. В этот день сердца исполняются верой, добром и благодарностью, а дома — ароматом куличей и теплом семейных встреч.

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Пасха – это не только церковный праздник, но и символ победы жизни над смертью, света над тьмой. Традиционно украинцы приветствуют друг друга словами: Христос Воскрес! — "Поистине Воскрес!", обмениваются искренними пожеланиями и дарят хорошие эмоции.

OBOZ.UA собрал для вас лучшие поздравления с Пасхой — для родных, друзей, коллег — а также хорошие тематические картинки, которые можно отправить в мессенджерах или соцсетях. Пусть этот праздник принесет в каждый дом мир, любовь и надежду.

Что пожелать на Пасху

Христос Воскрес! Со светлым праздником Пасхи!

С Пасхой! Мира, радости и Божьего благословения!

Счастливой Пасхи! Пусть праздник принесет тепло и добро!

Поздравляю с Пасхой! Вкусные куличи и веселые праздники!

С Пасхой! Пусть в сердце будет свет и покой!

Христос Воскрес! Желаю весенней радости и надежды!

С праздником Пасхи! Здоровье, счастье и благополучие!

Пасхальные поздравления! Пусть все задуманное сбудется!

С Пасхой! Мы с Украиной в сердце!

Поздравляю с Пасхой! Светлая, добрая и Победы!

Как поздравить с Пасхой своими словами

От всего сердца поздравляю с Пасхой! Пусть эти праздничные дни доставят вам радость, мир и надежду. Желаю крепкого здоровья, благополучия и Божьего благословения.

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С Пасхой, самые дорогие! Пусть ваш дом будет наполнен теплом, любовью и светом в эти праздничные дни. Желаю исполнения всех ваших мечтаний и желаний.

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Поздравляю с Пасхой! Пусть этот прекрасный день подарит вам радость, мир и покой. Желаю крепкого здоровья, изобилия и благодати Божией.

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С Пасхой! Пусть Воскресение Христово принесет вам силу, веру и надежду. Желаю вам счастья, добра и благословения Божия.

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Поздравляю с Пасхой! Пусть этот день станет для вас особенным, наполненным светом, теплом и любовью. Желаю вам крепкого здоровья и благодати Божией.

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С Пасхой! Пусть в вашей жизни всегда царит гармония, любовь и радость. Желаю вам счастья, изобилия и благословения Божия.

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Поздравляю с Пасхой! Пусть этот день станет началом новых свершений, наполненных любовью, радостью и Божьей милостью.

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С Пасхой! Пусть вам всегда везет во всем, что вы делаете. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и благословения Божия.

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Поздравляю с Пасхой! Пусть этот радостный день принесет вам мир, покой и надежду. Желаю вам исполнения всех ваших желаний.

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С Пасхой! Пусть Воскресение Христово наполнит ваши сердца любовью и радостью. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благословения Бога.

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Поздравления с Пасхой своими словами, смс

Христос Воскрес! Пусть эта Пасха подарит мир, согласие и радость в каждый день твоей жизни. Обнимаю крепко!

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Христос Воскрес! Пусть жизнь твоя будет сладка, как пасха, и светла, как пасхальная свеча.

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Светлая Пасха! Пусть Бог хранит тебя и нашу семью, даря здоровье, счастье и мир!

С Пасхой, родная душа! Желаю, чтобы сердце твое было исполнено веры, а дом — счастьем и теплом.

Поздравляю с Пасхой! Пусть в твоей жизни всегда будет свет, любовь и добрые люди рядом.

Со светлым праздником! Желаю тебе вдохновения, благословения сверху и счастливых мгновений в кругу семьи.

Пусть пасхальное чудо наполнит твое сердце спокойствием, а дом радостью! Христос Воскрес!

Поздравляю с Воскресением Христовым! Желаю тепла, доброты, здоровья и мира во всем!

С Пасхой, моя дорогая! Пусть душа твоя будет чиста, а сердце радуется каждому новому дню.

С праздником! Желаю, чтобы каждый рассвет дарил тебе новую надежду, а каждый день улыбку и любовь.

OBOZ.UA напоминает, как правильно здороваться на Пасху и сколько дней можно говорить "Христос Воскрес".

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