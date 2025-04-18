Как здороваться на Пасху: сколько дней можно говорить 'Христос Воскрес'

Пасха – один из двух религиозных праздников, для которого в украинском языке сущетсвует общепринятая и очень распространенная в народе особая форма приветствия. Вспомните ли вы сразу правильные формулировки?

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, как принято правильно здороваться в пасхальные праздники и отвечать на приветствия. А также как долго принято приветствовать друг друга специальными праздничными фразами.

Как здороваются на Пасху

Словарь церковно-обрядовой терминологии указывает, что на праздник Пасхи правильно приветствоваться словами "Христос воскрес!", а отвечают на них фразой "Воістину воскрес!" Тем самым верующие свидетельствуют друг перед другом о чуде воскресения Иисуса после казни на кресте.

Примечательно, что существуют и ироничные формы этого приветствия. Обычно их используют, когда кто начинает здороваться по-праздничному слишком рано. В таком случае можно услышать короткие (и, стоит отметить достаточно грубые) диалоги:

Христос воскрес — брешеш як пес;

Христос воскрес — дід бабу розтрес.

Использовать эти формулировки или нет решать вам. Так или иначе, подобные фразочки в украинском фольклоре тоже появились.

Ой, ошибка вышла

Люди не слишком религиозные, которые соблюдают христианские традиции чисто формально, могут порой путать пасхальное приветствие с рождественским. В зимние праздники говорят: "Христос народився! – Славімо його!" Но иногда эта же формула автоматически может всплывать в памяти и во время весенних праздников. Лучше воспринимать эту ошибку за повод посмеяться вместе. Ничего страшного в ней нет.

Как долго говорят "Христос воскрес!"

Традиционно пасхальные праздники продолжаются до Вознесения Господня, которое отмечают через 40 дней после Пасхи. Считается, что весь этот период восставший из мёртвых Христос оставался на земле среди своих последователей, после чего был взят на небо.

Во все эти 40 дней уместно будет здороваться друг с другом словами "Христос воскрес! – Воістину воскрес!" Впервые эту фразу произносят во время всенощной службы, когда священник возвещает чудо воскресения. Далее священники здороваются этими фразами друг с другом, а затем с верующими.

В народе существует также обычай после такого приветствия "христосоваться", то есть обмениваться тремя поцелуями в щеку. А также дарить друг другу писанки или крашенки. Впрочем, эта традиция не обязательная и ее можно придерживаться только с теми людьми, с которыми вам комфортно взаимодействовать подобным образом.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как правильно говорить на украинском языке – "вітати" или "поздоровляти".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.