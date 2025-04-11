Что символизируют разные цвета крашенок на Пасху: объяснение

Приближается Пасха и все скоро мы будем печь кулич и готовить праздничные яйца – писанки и крашенки. В изготовлении последних достаточно важен символизм.

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Прежде всего, стоит сосредоточиться на символизме цветов. Ведь даже просто окрашенное в один цвет яйцо уже непременный атрибут праздника и несет в себе определенный смысл. Как пишет издание "Типичный Франковск", чаще всего в писанкарстве можно встретить 7 красок – красную, желтую, оранжевую, зеленую, синюю, коричневую и черную. Их можно получить с помощью натуральных средств. Хотя при появлении синтетических красителей эта палитра существенно расширилась.

Красный и оранжевый

Самый главный цвет для пасхального яйца - это красный, оранжевый считается его вариацией. С бытовой точки зрения символизирует жизнь, радость, любовь и семейное счастье. В церковной традиции является символом воскресения, жертвенности и небесного огня. Чтобы покрасить яйца в красный цвет, воспользуйтесь луковой шелухой. Оранжевого можно добиться с помощью паприки.

Желтый

Это цвет солнца, его он и означает. А еще тепло, урожай и достаток. Желтый считается цветом-оберегом от злых сил. Чтобы получить этот цвет, яйца нужно варить в крепком ромашковом чае или куркуме.

Зеленый

Очевидным образом, зеленый воплощает собой богатство природы. Он также символ жизни и надежды. Достичь этого цвета натуральными средствами достаточно сложно, но возможно. Воспользуйтесь шпинатом, петрушкой или крапивой. Держать яйца в отваре нужно будет достаточно долго.

Коричневый

Цветами из коричневой палитры раскрашивали яйца, символизирующие землю и ее животворную силу. Эти оттенки дают чай, листья березы или кофе.

Синий

Синий цвет олицетворяет собой воду и небо. В церковной традиции это цвет Святого Духа. Чтобы сделать синие пасхальные яйца, воспользуйтесь краснокочанной капустой.

Черный

Обычно в черный цвет пасхальные яйца не красили, ведь его связывали с духами умерших и потусторонним миром, а Пасха является праздником победы жизни. Черную краску использовали для декорирования писанок – им делали линии, подчеркивающие основной орнамент. Впрочем, если вы хотите сделать на праздник черные пасхальные яйца, вам на помощь придут ягоды бузины.

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