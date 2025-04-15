В Киеве в поминальные дни организуют дополнительный транспорт к кладбищам: перечень маршрутов

В Киеве на период поминальных дней организуют специальные маршруты пассажирского транспорта в городские кладбища. Основной пик перевозок выпадает на воскресенье, 27 апреля.

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Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. В эти дни правоохранители усилят меры безопасности в местах массового пребывания людей.

"В Киеве на период поминальных дней с 27 по 30 апреля организуют специальные маршруты пассажирского транспорта в городские кладбища. Основной пик перевозок выпадает на воскресенье, 27 апреля", – говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что 27 апреля будет максимально задействован дополнительный выпуск автобусов, троллейбусов и трамваев. Чтобы узнать о маршрутах в городские кладбища в этот день, перейдите по ссылке.

Напомним, на Пасхальные праздники традиционные массовые мероприятия в Чернобыльской зоне отчуждения не состоятся, а въезд в поминальные дни – запрещен. Это связано, в частности, с вооруженной агрессией страны-террориста РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году в Киеве не планируют изменять продолжительность комендантского часа в Пасху или отменять его. Она по-прежнему будет действовать с 0:00 до 5:00.

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