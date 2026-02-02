'Хотела, чтобы россияне не продвинулись дальше': экс-депутат из Швеции рассказала о службе в ВСУ. Видео

Бывший депутат парламента Швеции Каролин Нурденгрип в 2022 году добровольно оставила политическую карьеру и поехала воевать за Украину. Она служила в составе Вооруженных сил Украины, участвовала в боях и контрнаступлении на Запорожском направлении.

Сейчас она тоже в Украине – уже как гражданская, но с четким намерением связать свою жизнь с этой страной. Свою историю она рассказала медиа.

Каролин Нурденгрип – бывший депутат Риксдага Швеции, которая после начала полномасштабного вторжения РФ решила лично приобщиться к обороне Украины. В 2022 году она оставила политику в Стокгольме и присоединилась к рядам ВСУ как доброволец.

Во время службы Каролин выполняла боевые задачи в пехоте, работала с дронами и участвовала в весеннем контрнаступлении на Запорожском направлении.

Чтобы не привлекать к себе внимание, она взяла позывной Алекс – сокращенно от Александр. По ее словам, многие побратимы были удивлены, когда увидели, что под этим именем служит женщина.

"Я хотела, чтобы россияне не продвинулись дальше. Поэтому я вступила в армию. Я была инструктором в 47 бригаде, я была волонтером там же некоторое время. И тогда я подписала контракт, чтобы иметь возможность присоединиться к весеннему контрнаступлению на Запорожском направлении", – рассказывает она.

Одним из самых тяжелых моментов для нее стал день, когда был ранен другой шведский доброволец. По словам Каролин, он находился в 15 минутах езды от них, и если бы эвакуация задержалась, мужчина мог бы погибнуть. В то же время она отмечает, что многие процессы в ВСУ организованы на высоком уровне.

"Иначе Украина не была бы Украиной, честно говоря", – подчеркнула она.

Во время боевых действий Нурденгрип получила контузию. Именно тогда ее муж впервые узнал о реальном характере ее фронтовых задач и настоял, чтобы она сменила род деятельности.

После завершения службы Каролин вернулась в Украину уже как гражданская. Сейчас она живет и работает в Киеве в международной организации Hepatica, поддерживает молодежные и демократические инициативы, а также активно изучает украинский язык.

Узнав о своих украинских корнях, Нурденгрип задумалась над получением украинского гражданства. Она мечтает окончательно переехать в Киев вместе с мужем и связать свое будущее с Украиной.

