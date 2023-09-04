84 роки тому 3 вересня Третій Рейх Адольфа Гітлера програв Другу світову війну. Я не помилився - саме 3 вересня 1939 року, у день, коли Німеччині оголосили війну Англія, Австралія, Канада, Нова Зелландія, Британська Індія та Франція війну Гітлером було прог-ра-но.

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Попереду були захоплення Бельгії, Данії, Норвегії, Югославії, Греції і навіть розгром Франції. Попереду були Дюнкерк та небачений розгром Червоної Армії у червні-вересні 1941 року. І ще не кинули свою військову та економічну міць на чашу терезів США. Але всім саме вже 3 вересня 1939 року було ясно: Німеччина програла війну.

А Гітлера ж намагалися зупинити. Гітлера намагалися умовити. Гітлеру давали шанс відступити. Це якось проходить повз увагу більшості не істориків, але Гітлеру справді давали шанс.

Чому війну було оголошено лише через 3 дні після нападу на Польщу?

Ці дні пішли на оцінку ситуації та випрацювання рішення. І було вирішено дати Берліну шанс. О 9 годині ранку 3 вересня посол Великобританії в Берліні Невіль Хендерсон вручив канцлерові Німеччини Адольфу Гітлеру не ноту про оголошення війни, а лише ультиматум з вимогою вивести війська з Польщі на вихідні позиції.

Очевидці передають стан шоку, в який потрапив фюрер, отримавши ультиматум: він не вірив, що "гнили західні демократії" здатні на радикальні кроки. Але він також не вірив у те, що за ультиматумом буде оголошення війни. Не вірив рівно 12 годин.

Після того, як війну було оголошено, Гітлер впав у ще більший шок, а його оточення вже відчуло пенькові мотузки на своїх шиях. Третього вересня 1939 року Герман Герінг, що був присутній під час оголошення ультиматуму, а потім і війни, вигукнув: "Якщо ми програємо цю війну, нам залишиться сподіватися лише на Божу милість".

Бог, як відомо, від нацистів одвернувся. Товстий Герман востаннє повечеряв ціанистим калієм. Його фюрер пустив собі кулю в лоба, не чекаючи на мотузку. Ріббентропа таки підвісили за шию.

До чого я все це і до чого тут пан путін? Історичних паралелей тут не можуть побачити лише фанатик "Третього Риму" (або "Русского мира"), дурніший, ніж Герінг і навіть Гітлер.

Путінська Росія Третю світову війну програла. Не 24 лютого 2022, а набагато раніше.

Не знаю, як закінчать своє життя Путін, Шойгу, Сурков, Лавров. Кажуть, міжнародні трибунали зараз до шибениці не засуджують – дають лише довічне. Це хороша новина для владіміра владімірича та його команди. Мабуть, для деяких це може бути єдиною втіхою. Слабенькою, щоправда.

А чому? Історію треба знати і робити з неї висновки, а не замовляти холуям написання її чергового варіанту на потребу поточним завданням божевільної ідеї побудови Третього Риму та світового панування в умовах ХХІ століття.