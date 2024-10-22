'Хочу показать пример, что деревню можно оживить': Дмитрий Кулеба рассказал о планах создать овечную ферму

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился планами на будущее после отставки. Среди них – переезд в село на Полтавщине и создание овечьей фермы.

Видео дня

По словам Кулебы, это не только попытка сохранить семейный дом, но и пример того, как можно возродить украинскую деревню. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай.

Село в Полтавской области, о котором идет речь, является родиной семьи Дмитрия Кулебы. Его отец родился здесь. Государственный деятель вспомнил, что дедушка умер еще до его рождения, а после смерти бабушки дом остался пустым. Теперь Кулеба хочет восстановить его для жительства. Он отмечает важность сохранения семейных мест.

"Я надеюсь, что это наша будущая жизнь (речь идет о доме в деревне. – Ред.) Это мнение зародилось, когда я еще был министром. Во-первых, я не хочу, чтобы все это умерло, потому что после смерти бабушки здесь никто не живет, а это дом. Мы хотим отремонтировать этот дом, сохранить все, но сделать его комфортным и пригодным для жизни и в перспективе переехать сюда жить", – признался он.

Одной из ключевых идей Кулебы есть создание небольшой овечьей фермы, которая поможет оживить деревню, где сейчас осталось очень мало жителей. Он верит, что подобная инициатива сможет дать работу местным жителям и стимулировать развитие сельского хозяйства.

"Я хочу создать пример, того, что село можно оживить. Мы придумали создать небольшую овечью ферму. Она должна генерировать какие-то деньги, потому что должна дать жизнь и работу людям. Но это не может быть бизнесом, на котором ты делаешь большое состояние. Это делается. не ради зарабатывания денег, а для того чтобы вернуть жизнь", – рассказал экс-министр.

Напомним, Дмитрий Кулеба показал, как выглядит его квартира в Киеве. По словам государственного деятеля, несмотря на комфортное жилье в столице, в будущем хотел бы переехать в дом своих бабушки и дедушки.

5 сентября Верховная Рада приняла решение об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Накануне глава внешнеполитического ведомства страны подал соответствующее заявление.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!