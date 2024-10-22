Дмитрий Кулеба показал свою квартиру в Киеве и старую хату бабушки и дедушки, куда хочет переехать. Фото и видео

Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал, как выглядит его квартира в Киеве. По словам государственного деятеля, несмотря на комфортабельное жилье в столице, в будущем хотел бы переехать в дом своих бабушки и дедушки.

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Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале Рамины Эсхакзай. В коридоре Дмитрия Кулебы стоит большое количество коробок с вещами, которые он успел собрать за годы работы на государственной должности, а теперь планирует продать их на благотворительном аукционе.

"Это мои личные вещи, накопленные за 4,5 года работы министром из всех стран мира. Я хочу устроить благотворительный аукцион на нужды ВСУ и все их распродать. Каждая вещь – это часть истории", – поделился бывший глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба имеет довольно светлую большую квартиру с просторными комнатами, наполненными уникальными вещами. В одном из помещений его дома висит редкая карта Украины, созданная отечественным художником Юрием Соломко. По словам государственного деятеля, он является его "дзеном в мировом контексте".

Однако, несмотря на комфортные условия в столице, в будущем Дмитрий Кулеба хотел бы сменить место жительства. Он планирует переехать в село на Полтавщине, где родился его отец. Государственный деятель вспомнил, что дедушка умер еще до его рождения, а бабушка, которой, к сожалению, тоже не стало, была "эпицентром их семьи" и объединяла всех.

"Я надеюсь, что это наша будущая жизнь (речь идет о доме в деревне. – Ред.) Это мнение зародилось, когда я еще был министром. Во-первых, я не хочу, чтобы все это умерло, потому что после смерти бабушки здесь никто не живет, а это дом. Мы хотим отремонтировать этот дом, сохранить все, но сделать его комфортным и пригодным для жизни и в перспективе переехать сюда жить", – признался украинец.

Другой мотивацией, побудившей Дмитрия Кулебу задуматься об изменении места жительства, стало желание восстановить родную деревню, где живет очень мало людей.

"Я хочу создать пример, того, что село можно оживить. Мы придумали создать небольшую овечью ферму. Она должна генерировать какие-то деньги, потому что должна дать жизнь и работу людям. Но это не может быть бизнесом, на котором ты делаешь большое состояние. Это делается не ради зарабатывания денег, а для того, чтобы вернуть жизнь", – высказался государственный деятель.

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