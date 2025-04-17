Громада в скорби: на Львовщине простились с двоюродными братьями-Героями. Фото

В городе Шептицкий Львовской области 17 апреля простилась с двумя воинами – Александром и Романом Радионовыми, отдавшими жизнь за Украину. Воины были двоюродными братьями и долгое время считались пропавшими без вести.

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Литургию провели в местной церкви святого Иосафата, об этом сообщается на Facebook-странице прихода. Заупокойное богослужение и чин похорон возглавил правящий архиерей Сокальско-Жовковской епархии УГКЦ владыка Петр Лоза.

В Шептицком городском совете отметили, что 42-летний Александр исчез в феврале 2024 года. 34-летний Роман считался пропавшим с июля того же года.

Радионов Александр Викторович, 1983 года рождения, был старшим солдатом, старшим стрелком-оператором в 3-м отдельном стрелковом батальоне (в/ч А7087).

Воин погиб 22 февраля 2024 года вблизи села Северное Донецкой области при выполнении боевого задания.

Радионов Роман Сергеевич, 1990 года рождения, был солдатом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" (в/ч А4699).

Он погиб 24 июля 2024 года вблизи села Волче Донецкой области, выполняя боевое задание.

Воинов-братьев с военными почестями похоронили на Аллее Героев Бендюжского кладбища.

Как ранее писал OBOZ.UA, на фронте погиб Богдан Немцов, 32-летний музыкант академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии. Жизнь воина оборвалась 18 марта во время выполнения боевого задания на Сумщине.

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