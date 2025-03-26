На войне погиб 32-летний музыкант Запорожской областной филармонии Богдан Немцов

На фронте погиб 32-летний музыкант академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии Богдан Немцов. Его жизнь оборвалась 18 марта во время выполнения боевого задания Сумской области.

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Печальное известие сообщила директор Запорожской областной филармонии Ирина Конарева в Facebook. "Светлая память и безграничная благодарность за защиту..." – написала она.

Богдан Немцов родился в городе Марганец Днепропетровской области. С детства увлекался музыкой, а затем поступил в Днепровскую академию музыки, которую закончил в 2017 году, сообщила "Территория А". В составе академического симфонического оркестра Запорожской областной филармонии выступал на многочисленных концертах.

С началом полномасштабного вторжения России Богдан Немцов не остался в стороне и решил защищать Родину. Он добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины, выполняя боевые задания в самых горячих точках.

Как сообщили в Марганецком городском совете, последнее сражение воина состоялось в Конотопе, Сумской области.

Прощание с воином состоится 26 марта в 11.30 на центральном кладбище Марганца.

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