Гортензии будут цвести даже в сильную жару: что нужно сделать в июне

Гортензии остаются любимым растением садоводов, ведь их ценят за яркие, привлекательные цветы в оттенках розового, фиолетового, белого и синего. Однако, как подтвердит большинство заядлых цветоводов, поддержание их яркого цвета и здорового цветения в течение лета требует должного внимания и ухода.

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Среди самых популярных сортов – мопхед и кружевные. Эти растения славятся своими впечатляющими крупными цветами, которые делают их ярким акцентом в любом открытом пространстве. Однако их цветы могут быстро потерять свою яркость или завянуть, если условия выращивания не идеальны, пишет OBOZ.UA.

Садоводы также сталкиваются с проблемами слабого цветения, обвисших листьев и преждевременного увядания цветов в теплые месяцы. Гортензии могут быть чувствительны к колебаниям температуры, солнечному свету и качеству почвы.

Правильный полив

Гортензии получили свое название от древнегреческих слов, означающих "водяной сосуд", hydor и angos. Это меткое описание, поскольку эти цветы хорошо растут в воде и могут пересыхать, особенно в жаркие летние дни.

Поливайте их тщательно, чтобы почва была влажной, но не мокрой, поскольку гортензии плохо переносят стоячую воду. Пожелтение листьев обычно свидетельствует о том, что ваш куст гортензии переувлажнен, и вам, возможно, придется скорректировать график полива или орошения.

Если почва остается влажной на ощупь, прекратите полив и проверьте состояние через несколько дней. Гортензии хорошо растут в почве, которая сохраняет небольшую влажность и обеспечивает хороший дренаж.

Своевременная подкормка

Гортензии не всегда нуждаются в удобрениях, но периодическая подкормка может быть полезной. Лучшим вариантом является сбалансированное удобрение или специально разработанное для цветущих кустарников.

Для голубых гортензий специалисты рекомендуют использовать удобрения с низким содержанием фосфора и высоким содержанием калия, чтобы помочь сохранить голубой цвет цветов.

Имейте в виду, что чрезмерное внесение удобрений для гортензий приведет к их быстрому росту, но со слишком слабыми стеблями.

Правильная обрезка

Обратите внимание, цветет ли ваша гортензия на старой или новой древесине, а также учитывайте время, когда вы срезаете цветы".

Гортензии, цветущие на молодых побегах, каждый год цветут на новых стеблях, а это означает, что их можно обрезать после цветения, и это не повлияет на будущее цветение.

И наоборот, гортензии, цветущие на старой древесине, развивают бутоны на следующий год вскоре после цветения, а это значит, что их следует немедленно обрезать, как только их цветы начнут увядать.

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