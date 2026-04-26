Гороскоп Таро на май 2026 года: Весам пророчат расходы, Скрорпионам – выбор, а Стрельцам – успех

Известный таролог Анжела Перл составила гороскоп на картах Таро на май 2026 года для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

По ее прогнозам, Весов ждут перемены в сфере финансов и доходов. Скорпионам стоит настроиться на позитив. Стрельцы откроют новую главу своей жизни. Полный гороскоп доступен на ее Youtube-канале.

Весы

Тройка жезлов

Это планы на будущее, желание действовать, поездки и путешествия. Возможно, поступит новая информация или вы начнете обучение, получите важные навыки.

Тройка – это командная карта: вы будете не одни, а с друзьями или коллегами. Ваш бизнес или личные дела будут активно развиваться.

Паж пентаклей

Это карта нового источника дохода, который пока что только начинает расти. Возможно, вы "посадите семена" нового бизнеса или устроитесь на новую работу. Сначала деньги могут быть небольшими, но со временем доход увеличится. Также Паж может указывать на финансовые вопросы, связанные с детьми: алименты, пособия или расходы на обучение.

Влюбленные Таро

В личной жизни: встреча, романтическое свидание, знакомство. Возможно решение пожить вместе, заключить брак или получить приглашение на свадьбу.

В делах: деловое партнерство, подписание контрактов, договоры об аренде.

Пятерка пентаклей

Карта перемен и финансовой "притирки". Возможны непредвиденные расходы: например, срочный визит к стоматологу или помощь родственникам.

Доход может временно снизиться, или придется заплатить больше, чем вы ожидали. Не бойтесь этих изменений — они нужны, чтобы освободить место для нового.

Скорпион

5 мечей Таро

Месяц начинается с перемен. Пятерка – это карта очищения и адаптации. Кто-то может "отвалиться" от вас: вы решите прекратить общение с токсичными людьми и просто отсечете лишнее.

Чтобы изменить свою реальность, важно заменять мысли на позитивные.

Королева жезлов

В мае в вашем окружении появится активная женщина (возможно, Овен, Лев или Стрелец), которая будет вас вдохновлять и подталкивать к действиям. Королева Жезлов не дает сидеть на месте – она призывает быть активными и решительными.

6 кубков

Вас ждут комплименты, подарки или приглашение на кофе. Это будет очень искренняя встреча, где вас любят просто за то, что вы есть. Возможно, вы встретитесь со старой подругой или попадете в новое окружение, которое примет вас как члена семьи.

7 кубков Таро

Скорпионам пора снимать розовые очки. Настало время увидеть все в истинном свете.

Вы стоите перед выбором. Самое главное — выбирайте сердцем. Слушайте свою интуицию и чувства. Выбирайте то, к чему вас по-настоящему тянет, даже если придется принимать непростое решение.

Стрелец

Маг Таро

У вас появится блестящая идея, или вы сделаете первый шаг в новом направлении. Маг говорит: "Я могу, я знаю". У вас есть все ресурсы, и сейчас — идеальное время для старта. Вторая половина месяца — удачное время для любых начинаний. Но будьте бдительны: не позволяйте другим манипулировать вами, сами будьте творцами своей жизни.

Императрица Таро

Карта красоты, цветов и любви к себе. Вы можете принимать гостей или накрывать шикарный стол.

Возможно, вы запустите новый проект или бизнес, а для кого-то эта карта проявится как долгожданная беременность.

8 жезлов и Рыцарь мечей Таро

Эти карты говорят о бешеной скорости, новостях и поездках. Возможны спонтанные путешествия, перелеты или переезд. Вы будете получать много информации, писем и звонков. Если вы работаете на себя, ждите наплыва клиентов из разных городов.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

