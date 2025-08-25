Гороскоп на 25–31 августа: последняя неделя лета станет решающей для многих знаков

Последняя неделя августа станет временем важных изменений и подведения итогов лета. Это период, когда многие вспомнят о незавершенных делах, задумаются над финансами и личными отношениями, а также начнут планировать новый этап жизни. Звезды советуют быть внимательными в деловых вопросах и одновременно не забывать об отдыхе и духовном развитии.

Видео дня

Madeinvilnius отмечает: в разные дни недели энергия планет будет влиять на финансовые сделки, личные отношения, романтику и здоровье. Для одних знаков это время откроет возможности для творчества и любви, для других – станет испытанием на выдержку и осторожность.

Овен

Эта неделя подтолкнет вас завершать старые дела и исправлять ошибки. Вы можете почувствовать определенную усталость от рутины, но в то же время получите шанс проявить таланты – в творчестве, отношениях или работе с детьми. Во второй половине недели появятся финансовые вопросы: вы задумаетесь над тем, как инвестировать или потратить средства. Путешествия или обучение могут открыть новые перспективы.

Телец

Начало недели будет благоприятным для имущественных сделок – продажи, аренды или пересмотра вариантов жилья. Удача может улыбнуться даже в старых, казалось бы, отвергнутых вариантах. С середины недели на первый план выйдет общение, встречи и, возможно, новые знакомства. В конце августа вы можете позволить себе больше, чем обычно – звезды советуют не жалеть на приятные мелочи для себя и близких.

Близнецы

Ваша неделя начнется романтично и творчески. Вы сможете блеснуть ораторскими способностями, убедительностью и креативом. Это хорошее время для рекламы, продвижения идей или поездок. Но с четверга появятся экономические хлопоты, вопросы здоровья или домашних обязанностей. На выходных гармонию принесет совместный отдых с близкими – важно согласовывать планы с партнером.

Рак

Первые дни августа принесут вам ощущение уверенности – вы сможете удачно закрыть финансовые или имущественные вопросы, которые долго откладывали. Однако будьте внимательны к собственной безопасности – особенно вблизи воды. С середины недели на первый план выйдут дети и их потребности. Важно также позаботиться о здоровье и избегать сомнительных экспериментов с лечением или диетами.

Лев

Неделя начнется с приятных встреч и интересных знакомств. Вы сможете восстановить связь с людьми, которые ранее отошли на второй план. Но стоит контролировать эмоции – слишком резкие споры с близкими или партнерами могут испортить настроение. Выходные обещают быть яркими: вас ждут развлечения, веселые приключения и активное общение, главное – уделяйте внимание детям и не оставляйте их без присмотра.

Дева

В первые дни недели вас ждет много документов и финансовых дел. Спешка может раздражать, но важно оставаться внимательными и осторожными – особенно при подписании сделок. Будьте практичными, избегайте необдуманных решений. Лучший отдых – это время с семьей или друзьями на природе, подальше от городской суеты. В выходные старайтесь не погружаться в домашние дела целиком, найдите время для душевного восстановления.

Весы

Неделя начнется очень эмоционально: от радости до раздражения – один шаг. Вы будете испытывать сильные страсти, но важно удержаться от необдуманных или нечестных действий, потому что это может иметь последствия. В конце недели ситуация выровняется, общение станет спокойнее. Особого внимания требует дорога – будьте внимательными водителями или пешеходами.

Скорпион

Начало недели пройдет спокойнее: вам может не хватать энергии, поэтому лучше сосредоточиться на отдыхе и уходе за собой. Возможно, понадобится помощь близким или уход за человеком, который в этом нуждается. Финансовые договоренности не всегда будут выгодными – остерегайтесь несправедливых предложений. Выходные лучше посвятить простым радостям жизни и отдыху на природе.

Стрелец

Ваша неделя начнется на высокой скорости – вас будет тянуть к людям, новым знакомствам, флирту и ярким впечатлениям. Это хорошее время для коммуникаций, путешествий и новых увлечений. Но с четверга вы можете почувствовать усталость. Сделайте паузу, чтобы восстановить силы, и уже на выходных вы снова будете полны энергии. Избегайте конфликтов и авантюр.

Козерог

Эта неделя может принести вызовы как дома, так и на работе. Особенно внимательными стоит быть к вопросам безопасности – избегайте рисков, связанных с огнем, водой или дорогой. Некоторые финансовые проблемы решатся быстро, но другие потребуют помощи специалистов. В конце недели у вас появится желание уединиться и провести время в покое – не перегружайте себя обещаниями.

Водолей

Ваша неделя будет насыщенной: вы не будете скучать, ведь активно проводить время – в путешествиях, делах или развлечениях. Но уже ближе к выходным вы почувствуете потребность в восстановлении сил и тишине. Звезды советуют избегать сомнительных компаний и не поддаваться на провокации. В это время важно развивать самоконтроль и работать над духовным ростом – это поможет вам в будущем.

Рыбы

Для вас эта неделя может стать переломной. Вы можете сменить место жительства, стиль жизни или даже внешность. Также возможны переезды из-за обучения или стажировки. Это время, когда вы закладываете основу для нового этапа. На выходных стоит подготовиться к сентябрю и новому учебному или рабочему циклу. Будьте осторожны с электроприборами и техникой.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.