Горькая весть: на войне погиб Герой со Львовщины. Фото

Украинский защитник Павел Пагутяк погиб в Донецкой области, защищая Родину от оккупантов. Он считался пропавшим без вести с июня 2024 года.

О потере сообщил Шептицкий городской совет. "Опять горькая весть для общества... К Небесному Легиону отошел Герой Пагутяк Павел Иосифович, 1987 года рождения", – говорится в сообщении.

Воин пал в районе Часового Яра

В городском совете рассказали, что Павел Пагутяк более года считался пропавшим без вести.

Незадолго поступило трагическое известие, что Герой погиб 11 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в районе города Часов Яр Донецкой области.

Павел Пагутяк имел звание солдат, занимал должность номер обслуги зенитного артиллерийского взвода воинской части А0998.

"Низкий поклон защитнику, перед которым все мы в неоплатном долгу. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Героя. Разделяем боль невосполнимой утраты и склоняем голову в скорби", – говорится в сообщении горсовета.

В Шептицком горсовете добавили: обязанность украинцев – помнить о сверхвысокой цене независимости и свободы.

Светлая память и вечная слава Герою.

