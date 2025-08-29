Ему навсегда будет 28: в боях в Донецкой области погиб защитник с Полтавщины. Фото

Украина продолжает терять своих Героев в кровавой войне. На фронте оборвалась жизнь защитника с Полтавщины Олега Марченко.

Об этом сообщили на Facebook-странице Циблевской сельской территориальной общины и на портале Proslav 28 августа. Военному навсегда будет 28 лет.

"Циблевская община в скорби... Опять тяжелая черная весть окутала жителей нашей громады. От вражеского авиационного обстрела погиб наш земляк, житель села Лецки, Марченко Олег Анатольевич", – говорится в сообщении.

Что известно о военнослужащем

Герой служил номером обслуги 2 артиллерийского взвода 2 артиллерийской батареи 2 артиллерийского дивизиона воинской части А3316.

Еще в начале августа Олег Марченко получал поздравления с днем рождения, а уже 26 августа военный погиб в районе н.п. Торецкое Донецкой области при выполнении боевого задания. Защитник попал под вражеский авиационный обстрел.

"Мать Татьяна не дождалась сына, жена Юлия любимого мужа, а девочки любящего папу. Проклятый враг уничтожает, испепеляет, забирает жизни наших ребят, беспощадно и жадно. У Олега были свои планы на жизнь, однако не суждено было осуществиться... Вечная память Герою!", – указано в сообщении.

О деталях и дате прощания с Героем будет сообщено позже.

Напомним, в Донецкой области погиб Герой из Житомирской области. Последний свой бой Богдан Бадовский принял в День Независимости. Герою навсегда останется 26 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черкассах на днях попрощались с Героем Вадимом Слюсаренко. Боец служил оператором ударных беспилотных авиационных комплексов и погиб от вражеского FPV-дрона.

