Горькая потеря: на войне погиб Герой с Волыни, которого долгое время считали пропавшим без вести. Фото

Волынь снова в скорби. На фронте погиб защитник Украины – Виктор Терешкевич, житель села Вишнев, 1987 года рождения.

Долгое время его считали пропавшим без вести, однако недавно стало известно, что воин погиб, выполняя боевое задание. Об этом сообщила Вишневская сельская территориальная община.

Виктор Терешкевич был солдатом, стрелком-санитаром 2 механизированного отделения 3 механизированного взвода 4 механизированной роты 2 механизированного батальона воинской части А4674.

1 ноября 2024 года во время боя вблизи населенного пункта Вишневое Донецкой области он проявил мужество, стойкость и верность военной присяге. Во время выполнения боевого задания воин получил ранения, несовместимые с жизнью.

"Его смерть — невосполнимая потеря для семьи, собратьев и всей общины. Он навсегда останется в нашей памяти как настоящий сын Украины, который до последнего вздоха защищал родную землю от врага", - отметили в громаде.

Виктора Терешкевича провели в последний путь в субботу, 1 ноября.

"Вечная память и слава Герою!" – подчеркнули в громаде.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Донецкой области погиб воин из Полтавщины. Максим Кочубей с2015 года нес службу в должности начальника электростанции отделения телекоммуникации взвода связи роты БЗ и Ртз.

Свой последний бой Герой принял 26 июня 2024 года во время вражеского штурма позиций украинских бойцов вблизи села Евгеновка Донецкой области.

Также на войне против российских захватчиков погиб 39-летний львовянин Роман Собечко. Он писал стихи и издал три сборника, в гражданской жизни работал администратором на частных предприятиях. В 2024 году Роман стал на защиту Украины, а 18 октября отдал за нее жизнь в стрелковом бою с врагом вблизи села Кучеров Яр Покровского района Донецкой области.

