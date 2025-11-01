Был начальником электростанции: в Донецкой области погиб воин с Полтавщины

На войне погиб военнослужащий с Полтавщины Максим Кочубей. Жизнь защитника оборвалась во время штурма российской армии в Донецкой области.

С 2015 года старший солдат нес службу в должности начальника электростанции отделения телекоммуникации взвода связи роты БЗ и Ртз. Об этом сообщили Новосанжарская община и Полтавский городской совет.

Что известно о Герое

Старший солдат Максим Григорьевич Кочубей родился 30 июня 1978 года и жил в селе Пристанционное Новосанжарского района Полтавской области. В 1993 году он окончил местную школу и получил образование в Полтавском политехническом колледже, который завершил в 1997 году.

Трудовую деятельность начал оператором станков с числовым программным управлением на ОАО "Полтавский тепловозоремонтный завод". С мая 2000 по октябрь 2001 года проходил срочную службу в ВСУ на аэродроме "Бельбек" в Севастополе.

После демобилизации, с декабря 2001 по 2015 год, работал электромехаником электросвязи в компании "Укртелеком". В течение 2004–2008 годов получал образование в Полтавском военном институте связи, филиале Киевского политехнического университета. С 2015 года старший солдат проходил службу в должности начальника электростанции.

По словам представителя Полтавского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Романа Истомина в комментарии "Суспильному", свой последний бой Герой принял 26 июня 2024 года во время вражеского штурма позиций украинских бойцов вблизи села Евгеновка Донецкой области.

Мужчина был верен военной присяге, достойно защищал территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

В последний путь павшего защитника провели 30 октября в Свято-Успенском кафедральном соборе Православной Церкви Украины.

