Успел издать три сборника: на Покровском направлении погиб известный поэт из Львова. Фото

На войне против российских оккупантов погиб 39-летний львовянин Роман Собечко. Он писал стихи и издал три сборника, в гражданской жизни работал администратором на частных предприятиях, а в 2024 году стал на защиту Украины.

Воина не стало 18 октября в Донецкой области, на Добропольском направлении. Трагическую новость сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Что известно о нашем защитнике Романе Собечко

Герой защищал территориальную целостность и суверенитет страны в составе 132-го отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Родился 20 июля 1986-го во Львове, учился в лицее № 18, а затем в Межрегиональной академии управления персоналом (квалификация – менеджер бизнеса).

Родные рассказали, что Собечко был добрым, сочувствующим, искренним и творческим. Любил природу, отдых в лесу, сбор грибов и рыбалку. Увлекался футболом и оригами.

Собечко является автором трех поэтических сборников: "Рассвет", "С верой в сердце", "Легенды Раковецкого леса". Во многих стихах воспевал любовь к родному краю и природе. Он писал:

Дякую Сонцю, дякую Небу,

Вдячний Природі, Матері щедрій,

За все, що у мене є в цьому Світі.

На Facebook-странице львовского Храма всех святых украинского народа (УГКЦ) сообщается, что в апреле 2025 года Герой был тяжело ранен, перенес несколько операций. В августе он вернулся на службу. Он был награжден медалью "Ветеран войны".

Погиб воин 18 октября в стрелковом бою вблизи н.п. Кучеров Яр Покровского района Донецкой области, освобождая территорию от российских захватчиков.

У погибшего остались папа Ярослав, мама Галина и брат Остап.

