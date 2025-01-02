…1965 первый полный год правления Брежнева, 1977 новая Конституция в СССР, 1989 падение Берлинской стены и начало бархатных революций в Восточной Европе, 2001 теракты в США 11 сентября, 2013 начало Революции достоинства в Украине…

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Подробности о 1965 — предыдущем годе именно ЗЕЛЁНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ Змеи — здесь.