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Блог | Годы Змеи: 1917 "революция", 1929 начало Великой депрессии, 1941 начало войны в СССР, 1953 смерть Сталина…
…1965 первый полный год правления Брежнева, 1977 новая Конституция в СССР, 1989 падение Берлинской стены и начало бархатных революций в Восточной Европе, 2001 теракты в США 11 сентября, 2013 начало Революции достоинства в Украине…
Подробности о 1965 — предыдущем годе именно ЗЕЛЁНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ Змеи — здесь.
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