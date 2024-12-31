В январе 1965-го — полного аналога 2025-го по восточному календарю — Линдон Джонсон второй раз становится Президентом Соединённых Штатов.

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В феврале происходят переговоры ссср и КНР, которые не приводят к устранению разногласий между двумя тоталитарными режимами.

В июне американцы впервые участвуют в боевых действиях во Вьетнаме, тогда же — первая бомбардировка его столицы.

В августе Сингапур выходит из состава Малайской Федерации и становится отдельной страной.

В сентябре Тибет превращается в автономный округ в составе КНР — начало китайской колонизации Тибета.

В сентябре же происходят парламентские выборы в Федеративной Республике Германии, а в ссср — глобальная административно-экономическая реформа по инициативе нового руководства страны и в определённой степени по западному образцу (патриарх реформы — украинский экономист Евсей Либерман, который родился в Волынской губернии, а работал в Харькове и был научным руководителем моего будущего научного руководителя Хайкина, то есть мой научный дедушка).

В декабре в москве прошёл первый в ссср правозащитный митинг.

В декабре же в ссср сменился формальный глава государства — по инициативе генсека Леонида Брежнева, родившегося в Украине в Каменском, председателем президиума верховного совета вместо Микояна стал украинец Николай Подгорный, родившийся на Полтавщине (сын которого потом возглавил исследовательский институт в Харькове, который до сих пор называют Институтом Подгорного).

Мои аналогии — соответственно: Трамп (ЛинДОН/ДОНальд: дон-дон — по ком-то звонит американский колокол); россия и КНР; США, россия и Украина, а также москва; Казахстан и Российская Федерация; КНР и Тайвань; ФРГ; россия; москва; россия и Украина.