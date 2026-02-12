Год Огненной Лошади 2026 принесет прорыв семи знакам зодиака

Год Огненной Лошади 2026 начнется 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027 года по китайскому календарю. Он принесет захватывающую и одновременно опасную энергию. Это время будет полно страсти, смелости, быстрых решений и эмоциональных прорывов, говорят астрологи.

Видео дня

Для одних знаков зодиака появится грандиозная возможность, а другие пройдут серьезное испытание, пишет Glamour. Сильнее всего почувствуют энергию Лошади семь знаков зодиака. Больше читайте в гороскопе.

Согласно лунному календарю, китайский Новый год 2026 приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. Предыдущий год Огненной Лошади пришелся на 1966 год. Тогда произошли значительные социальные и культурные изменения, часто связанные с интенсивными эмоциями и бурными событиями. 2026 год тоже принесет динамичные трансформации и сильную мотивацию. Мы снова почувствуем влияние стихии огня и знака Лошади. Этот год будет особенным для тех, кто родился в 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 и 2026 годах – это годы Лошади.

Лошадь – символ независимости, действия, приключений и соревнования. Люди, которые родились под этим знаком, энергичные, дружелюбные, умные, целеустремленные, а также импульсивные и нетерпеливые. В год Лошади люди часто быстро, а иногда слишком поспешно принимают решения. Также в это время мы сильно стремимся к свободе и самовыражению.

Какие изменения принесет 2026 год?

Это будет год прорывов в личной и глобальной жизни. Энергия Огненной Лошади способствует:

смелым решениям в карьере и личной жизни,

изменениям в отношениях,

повышает творческое желание,

прорывам в технологиях, политике, науке и медицине,

повышает потребность в свободе, путешествиях и изменении образа жизни.

Кроме того, в год Лошади увеличиваются конфликты, стремление к риску и выгорание. Становится больше поспешных действий и не хватает терпения. В это время важно контролировать свои эмоции, чтобы избежать потерь. Нужно действовать быстро, но рассудительно.

Какие знаки зодиака сильнее всего будут чувствовать энергию Лошади?

Овен

Овны будут энергичными и инициативными. В 2026 году в их профессиональной и личной жизни могут произойти динамичные изменения. Смело начинайте новые проекты и достигайте своих целей. Однако важно не действовать импульсивно.

Лев

Львы будут сиять своей харизмой и будут иметь возможность выразить себя. Они достигнут успеха в художественной и медийной сферах. Львов будут ценить и замечать. В Год Лошади им также важно оставаться скромными и внимательными в своих межличностных отношениях.

Стрелец

Для Стрельцов 2026 год Лошади принесет расширение, новый опыт и развитие знаний. В карьере могут произойти значительные изменения. В отношениях Стрельцы примут смелые решения. Это хорошее время, чтобы выйти за пределы зоны комфорта.

Водолей

Нестандартное мышление и потребность в свободе Водолея находятся в гармонии с энергией Лошади. В 2026 году они могут ожидать прорывов в творческой и профессиональной жизни. Будьте смелыми внедрять инновации, действуйте на собственных условиях и развивайте свою независимость.

А вот представители знаков Рак, Козерог и Дева почувствуют огромное количество эмоций и переживут динамические события, что может их немного ошеломить. Год Лошади для них может быть сложнее, особенно если им трудно принимать изменения и непредсказуемость.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.