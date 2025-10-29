Год назад в оккупированном Крыму ФСБ похитила Саху Мангуби: причины и место ее удержания до сих пор не известны

В оккупированном Крыму уже почти год российские силовики из ФСБ похитили и незаконно удерживают неизвестно где мать двух несовершеннолетних детей Саху Мангуби. Ее задержали в начале ноября 2024 года по анонимным доносам. Семья до сих пор не имеет никакой информации о судьбе и месте пребывания крымчанки, также неизвестно, в чем именно ее обвиняют.

Об этом сообщают в правозащитном проекте ZMINA. В свою очередь российский проект с красноречивым названием РоІітѕек, ссылаясь на женщину, которая некоторое время находилась с Сахой в одной камере, отмечает, что крымчанка якобы содержится в СИЗО-2 Симферополя.

Как задержали женщину

Саху задержали после того, как на нее якобы написали три анонимных доноса о "противоправной деятельности".

После развода Саха арендовала дом, где жила с сыном и дочерью. 2 ноября она ушла на работу, оставив детей на свою мать.

"Мне самой надо было уже идти на работу. Я жду — ее нет. Звоню, никто не отвечает. В пять часов вечера позвонила владелица дома, сказала: вашу дочь забрали какие-то люди в масках", – рассказала мать крымчанки.

По словам соседки, никто не представлялся и не показывал никаких постановлений или других документов.

"Просто перепрыгнули через забор и пошли к Сахе. Пятеро мужчин в масках с двух до пяти часов проводили обыск в доме, потом привели своих понятых, те что-то подписали, и женщину забрали", – добавила та.

Что говорит "власть" оккупантов

На многочисленные запросы в ФСБ семья в течение полугода не получала ответа. В конце концов там написали:"Такая у нас не значится".

Семья Сахи настаивала на открытии дела о розыске пропавшей в полиции, но их заявление там даже не приняли. Сказали, что "все вопросы к ФСБ".

Что говорят правозащитники

Хотя известно, что женщину задержали по анонимным доносам, что это были за доносы – неизвестно. Поэтому и не понятно, в чем именно Саху обвиняют.

Поэтому основную задачу на сегодня правозащитники для себя определили – вывести похищенную женщину в правовое поле. Уже "после этого можно будет строить линию защиты", говорят они.

По открытым данным, с начала полномасштабного вторжения против женщин в Крыму открыто не менее 28 уголовных дел, большинство из которых связаны с большими сроками лишения свободы. Также правозащитники зафиксировали ежегодный рост темпа репрессий в отношении женщин: в 2022 году это было всего два дела, в 2023-м уже пять, в 2024 году 10 дел, а в этом году "не менее 15 новых кейсов против крымских женщин".

