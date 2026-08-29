Главный редактор издания "Фокус" Мария Скибинская погибла вместе с матерью в ДТП

В Житомирской области, недалеко от Коростеня, 29 августа произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погибли известная украинская журналистка, главный редактор издания "Фокус" и бывший главный редактор Пятого канала Мария Скибинская, а также ее мать.

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О ужасном ДТП сообщили в полиции Житомирской области. Трагическую весть о смерти Скибинской подтвердили супруг Марии, военнослужащий 95-й бригады Даниил Зубко, и в самом издании.

"Моя бесконечная любовь. Я любил Тебя, люблю и буду Любить. Увидимся на том свете", – написал военный в сети.

Что известно об аварии

Смертельная авария произошла недалеко от Коростеня, на 144-м километре автодороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин в результате столкновения с автобусом. Вместе с Марией погибла и ее мать, сотрудница "5 канала" Наталья Скибинская, которая находилась в автомобиле вместе с дочерью.

В полиции предполагают, что в ДТП виновата журналистка. "Предварительно установлено, что 42-летняя водительница автомобиля Ford Fiesta, двигаясь в направлении города Ровно, выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автобусом международного сообщения", – отмечают правоохранители.

К сожалению, водительница и ее 63-летняя пассажирка погибли на месте. 46-летний водитель автобуса получил телесные повреждения, его доставили в больницу.

Пассажиры этого же транспортного средства за медицинской помощью не обращались, добавили правоохранители.

Что известно о Скибинской

Как отмечает издание "Фокус", сама Мария подчеркивала: для нее самым главным всегда была работа с людьми, уважение к каждому сотруднику и укрепление командного духа.

Мария Скибинская более 18 лет проработала в СМИ. Помимо "5 канала", она работала в агентстве "РБК-Украина", медиахолдингах UMH и Edipresse Ukraine.

В течение длительного времени Мария возглавляла редакцию веб-сайта "5 канала". А в ноябре 2025 года заняла должность главного редактора издания "Фокус".

Как сообщал OBOZ.UA, в мае в результате страшного ДТП погибла известная украинская блогерша Vikunciy. У нее была многотысячная аудитория в социальных сетях, с которой она делилась своей роскошной жизнью, однако, что необычно, подробности личной жизни она не любила выносить на публику.

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