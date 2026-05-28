Смертельное ДТП с известным блогером: чем запомнилась украинцам Vikunciy, что известно о ее личной жизни и роскошной свадьбе во время войны

27 мая в страшном дорожно-транспортном происшествии погибла известная украинская блогер Vikunciy. Она имела многотысячную аудиторию в социальных сетях, с которой делилась своей роскошной жизнью, однако, что интересно, подробности сердечных дел не любила выносить на публику.

Широкая узнаваемость Vikunciy привлекала и внимание отечественных компаний, поэтому инфлюенсер была амбассадором бренда женской одежды и косметики LIOR. Что известно о погибшем блогере читайте в материале OBOZ.UA.

Количество подписчиков на TikTok-странице Vikunciy насчитывает более 682 тысяч. Девушка в основном сосредотачивала блог на лайфстайл контенте, а немалую часть видео посвящала домашним любимцам. Судя по соцсетям инфлюенсера, она была владелицей четырех котов, о жизни с которыми часто рассказывала в юмористическом контексте.

В 2024 году Vikunciy с любимым устроили роскошную свадьбу в премиальном комплексе под Днепром, где присутствовали 150 человек, более того, не обошлось без звездных гостей. На праздничной церемонии выступали Надя Дорофеева и KAZKA, а ведущим был Игорь Ласточкин. В тот важный день Vikunciy выглядела непревзойденно, нарядившись в изысканное приталенное платье с объемной юбкой и шлейфом.

Однако, что интересно, хотя блогер и публиковала кадры со свадьбы, личность мужа держала в тайне. Vikunciy почти не делилась контентом с любимым, а в тех редких случаях, когда публиковала совместные фото, не показывала его лицо. Детей у пары не было.

Трагическая гибель блогера

Vikunciy отошла в вечность 27 мая в результате жуткого ДТП на трассе "Киев – Одесса". Автомобиль Porsche Cayenne, в котором находилась блогер и ее помощница, врезался в бетонную стелу на автодороге М-05 на территории Голованевского района Кировоградской области. В результате столкновения машина загорелась и была полностью уничтожена. После того, как удалось потушить огонь, в салоне транспортного средства обнаружили тела водителя и пассажирки.

