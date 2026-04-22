Гераскевич презентует 'Шлем памяти. Продолжение истории' в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

29 апреля в Музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова скелетонист Владислав Гераскевич лично откроет выставку "Шлем памяти. Продолжение истории" – символ, который хранит имена тех, чьи жизни унесла война России против Украины.

Этот символ начал свой путь на Олимпийских играх, когда Владислав Гераскевич на весь мир заявил о трагедии в Украине и погибших спортсменах, несмотря на риск дисквалификации. Сегодня эта история получает продолжение.

Новый "Шлем памяти. Продолжение истории" посвящен 22 спортсменам из Мариуполя, среди которых 8 детей. Их лица воссоздала художница Ирина Проць, и каждый портрет здесь – не просто изображение, а история, которая оборвалась слишком рано: мечты, которые не осуществились, и победы, которых уже не будет.

В этот же день откроется экспозиция, посвященная памяти погибших спортсменов. "Шлем памяти" станет ее центральной частью и будет оставаться в музее в течение всего периода выставки.Архив Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 145 000 историй гражданских, пострадавших от войны рф против Украины, из которых около 12 500 – истории мариупольцев.

Вход на открытие выставки – по подтвержденной регистрации:

Дата события: 29 апреля 2026 года

Время: начало в 17:00 (регистрация в 16:30)

Локация: Музей истории города Киева, ул. Богдана Хмельницкого, 7.