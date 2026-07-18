Где ожидаются грозы и град: синоптики предупредили об опасной погоде

Согласно последним прогнозам погоды, в Украине в течение всего воскресенья, 19 июля, будет переменная облачность. Дожди будут идти не везде – в первой половине дня в западных, Житомирской, Винницкой, а днем уже и в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях ожидаются осадки. Причем местами они будут умеренными, а кое-где – и значительными, в отдельных районах даже будет град.

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Более того, к грозам может добавиться шквальный ветер с порывами до 15–20 м/с. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Температурные показатели

В целом южный, а в западных областях северо-западный ветер будет довольно сильным, до 7-12 м/с.

Перепад между дневными и ночными температурами также довольно большой. Так, температура ночью составит 13-18° (на побережье морей до 21°); а днем – 26-31°.

Немного прохладнее будет только в западных областях, где днем ожидается 22-27°.

Погода в Киеве

На территории Киевской области и столицы также переменная облачность, днем кратковременный дождь, который может перейти в грозу.

Ветер в Киевской области южный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве и по области – ночью 13-18°, а днем 26-31°.

Предупреждение об опасности

В связи с вышеупомянутым сочетанием дождей со шквальным ветром метеорологи выпустили "предупреждение об опасных метеорологических явлениях". Предупреждение касается западных областей, Житомирской, Винницкой, Черновицкой областей и Карпат, где ожидаются "грозы, в отдельных районах град и шквальный ветер".

Это первый, желтый уровень опасности, отмечают синоптики.

Погодные условия могут привести к перебоям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также в движении транспорта, предупреждают они.

Что говорят специалисты

В целом погоду 18 и 19 июля в большинстве областей "определяло поле повышенного давления", поэтому в субботу было относительно сухо. Однако в Украину "заходит активный атмосферный фронт из Западной Европы", он и вызовет "умеренные, днем местами значительные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с".

При этом уже 20 июля фронт будет постепенно терять свою активность, однако в большинстве областей дожди все еще будут идти.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июля Прикарпатье накрыла непогода. В частности, кратковременный ливень в городе Коломыя повалил деревья, затопил улицы и повредил крыши домов. Как это было, смотрите здесь.

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