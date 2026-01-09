Что делать, если треснула подошва обуви: самый действенный лайфхак

Ремонт обуви – это достаточно недешевая услуга, к тому же, она не всегда доступна. Поэтому, если у вас треснула подошва, а попасть в мастерскую нет возможности, можно попробовать исправить это самостоятельно.

Самый популярный среди мастеров по ремонту обуви лайфхак предусматривает быстрый и чрезвычайно прочный способ временного восстановления целостности подошвы с помощью двух простых компонентов — универсального клея и обычной мелкой поваренной соли, пишет OBOZ.UA.

Как отремонтировать треснувшую подошву обуви

Если треснула подошва, ее можно временно отремонтировать дома, очистив, обезжирив и склеив клеевой смесью (например, суперклей + сода, или специальный клей для обуви) с последующим сжатием под прессом на сутки, или использовать полиуретановый клей и накладку для более надежного результата, помня, что это не заменит профессионального ремонта.

Как это работает

Тщательно очистите и обезжирьте трещину (спиртом, ацетоном).

Нанесите суперклей в трещину, затем засыпьте ее содой или солью (соль + клей образуют прочную смесь).

Крепко прижмите части подошвы, зафиксируйте бинтом/скотчем/зажимами.

Оставьте под прессом на 12-24 часа, не носите в дождь.

Этот метод – временный. Большие повреждения требуют профессионального ремонта. К тому же, ремонт содой/солью не подходит для дождливой погоды.

Кроме того, обратите внимание на то, что клей "Момент" может временно помочь, но специализированные клеи надежнее.

