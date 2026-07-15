Где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике, иначе испортятся: делимся секретами

Яйца – очень ценный и полезный продукт, который можно есть каждый день. Готовить из них можно омлеты, яичницу, а также просто шакшуку.

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Редакция FoodOboz делится полезными полезными советами, как и где нельзя хранить яйца в холодильнике, чтобы они не портились.

Где именно нельзя хранить яйца в холодильнике

Категорически не рекомендуется хранить яйца на дверце холодильника. Это самое теплое место с постоянными перепадами температуры из-за открывания дверцы, что провоцирует быструю порчу продукта.

Где лучше хранить яйца в холодильнике

В холодильнике лучшее место – средняя или верхняя полка у задней стенки холодильника, где температура стабильно держится на уровне +2...+4 °C.

Правильная тара

Оставляйте яйца в оригинальной картонной упаковке, которая защищает пористую скорлупу от потери влаги и впитывания посторонних запахов.

Срок хранения

Втаких условиях магазинные яйца остаются свежими до 25-30 дней. И важно – никогда не мойте яйца перед тем, как убрать в холодильник, так как вы смоете естественный защитный слой (кутикулу).

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