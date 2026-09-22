Где хранить яблоки, чтобы они сохранились до весны: советы

Осень – главный сезон заготовки яблок на зиму. Именно в сентябре и в начале октября собирают поздние сорта, которые при правильных условиях могут сохранять вкус, аромат и плотность в течение нескольких месяцев.

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Однако просто сложить урожай в ящик недостаточно. На срок хранения влияют сорт, время сбора, состояние плодов, температура в помещении и даже то, какие овощи лежат рядом. OBOZ.UA рассказывает, как правильно собрать яблоки и где их хранить, чтобы они как можно дольше не портились.

Какие яблоки можно оставлять на зиму

Для многомесячного хранения лучше всего подходят поздние осенние и зимние сорта. Летние яблоки имеют более нежную мякоть и быстро теряют свежесть, поэтому долго храниться они не будут.

Плоды, предназначенные для хранения, важно собрать вовремя. Осенние сорта собирают, когда яблоки уже достигли нужного размера, но остаются достаточно плотными и могут иметь легкую кислинку. Зимние сорта нередко снимают ещё твёрдыми – характерный вкус и аромат они приобретают уже во время хранения.

Понять, что пришло время собирать урожай, можно по нескольким признакам:

семена внутри яблока стали коричневыми;

спелый плод легко отделяется от ветки при легком повороте;

под деревом начинают появляться крупные неповрежденные яблоки;

после легкого нажатия на кожуру может оставаться небольшой след.

Почему яблоки лучше срывать только в сухую погоду

Для хранения важно отбирать максимально сухие и неповрежденные плоды. Поэтому собирать урожай после дождя или ранним утром, когда на яблоках еще есть роса, нежелательно.

Лучше всего дождаться сухого дня и приступать к работе после того, как влага на плодах полностью высохнет.

Яблоко нужно осторожно взять ладонью, немного приподнять или повернуть и отделить от ветки вместе с плодоножкой. Сильно тянуть или бросать плоды в ведро не стоит: даже небольшой удар может повредить мякоть, а через некоторое время на этом месте начнётся порча.

Не следует также полировать или вытирать яблоки перед укладкой на хранение. На их поверхности есть естественный восковой слой, который частично защищает кожуру от высыхания и проникновения микроорганизмов.

Какие плоды не стоит класть в основной запас

Прежде чем переносить урожай в погреб, подвал или другое прохладное помещение, яблоки нужно перебрать.

Отдельно откладывают плоды:

с вмятинами и трещинами;

со следами гнили;

поврежденные вредителями;

с признаками болезней;

без плодоножки;

те, что упали с дерева и сильно ударились.

Такие яблоки лучше использовать в первую очередь – для еды, выпечки, сока, варенья или другой переработки. Даже один плод, который начал гнить, может испортить часть урожая рядом.

Какая температура поможет яблокам дольше сохраниться

Лучше всего яблоки хранятся в прохладном месте без резких перепадов температуры.

Оптимальными считаются следующие условия:

температура примерно от +1 до +4 °C;

относительная влажность около 80–85%;

отсутствие прямого солнечного света;

умеренная вентиляция помещения.

Если воздух слишком сухой, плоды будут быстрее терять влагу и сморщиваться. Чрезмерная влажность, напротив, повышает риск появления плесени и гнили.

Для хранения подойдут прохладный подвал, погреб, утепленная кладовая или другое помещение, где температура зимой остается стабильной и не опускается значительно ниже нуля.

Почему яблоки не следует хранить рядом с картофелем

Яблоки во время созревания выделяют этилен – природный газ, который влияет на процессы созревания растительной продукции.

Именно поэтому большие запасы яблок нежелательно хранить вместе с картофелем, морковью, свеклой и другими овощами. Такое соседство может ускорить изменения в овощах, а сами яблоки способны постепенно приобретать посторонние запахи.

По возможности для фруктов лучше выделить отдельное место или хотя бы разместить их подальше от овощного запаса.

Как укладывать яблоки в ящики

Для хранения можно использовать чистые деревянные или прочные картонные ящики. Плоды желательно раскладывать не слишком плотно – лучше всего в один или два слоя, чтобы они меньше давили друг на друга.

Плодоножки оставляют и обычно направляют вверх. Если яблок немного, каждый плод можно отдельно завернуть в чистую бумагу. Это уменьшает контакт между фруктами и помогает сдержать распространение гнили, если одно яблоко все-таки начнет портиться.

Запасы стоит периодически осматривать в течение зимы. Плоды с пятнами, мягкими участками или первыми признаками гниения нужно сразу убирать из ящика.

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