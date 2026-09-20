Розы будут цвести обильнее: что нужно сделать в сентябре

Розы наполняют наши сады красками, текстурами и ароматами, поэтому они заслуживают того, чтобы посвятить сентябрь особой заботе о них. Обеспечьте растениям правильный уход, и в результате вы получите здоровые и крепкие кусты.

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Как пишет издание Express, когда цветы роз отцветают, а температура воздуха падает, может возникнуть соблазн подкормить их удобрениями. Однако специалисты уверяют, что сейчас им гораздо больше нужна другая вещь – вода. Правильное увлажнение поддержит позднее цветение и не даст пересохнуть корням. Особенно это важно, если лето было засушливым.

Сентябрьский полив способен стимулировать растение к еще одной волне цветения и не дает плодам растений семейства розовых, в частности шиповнику, пересыхать и преждевременно осыпаться. Когда растения находятся в оптимальном состоянии, у них также повышается естественный иммунитет к вредителям и болезням. Независимо от того, где растет роза – в горшке или в открытом грунте – важно обеспечить ей надлежащее увлажнение.

Как правильно поливать розы

Главное правило, о котором следует помнить: вы поливаете почву и корни, а не листья и побеги. Лучше всего стараться направлять воду непосредственно под крону, чтобы свести к минимуму ее попадание на зеленую часть растения.

Вода может вызвать ожоги на листьях (особенно в солнечные дни), повредить сами цветы, спровоцировать грибковые заболевания, такие как черная пятнистость, а также смыть удобрения или средства защиты от вредителей, которые вы могли наносить.

Сколько воды нужно розам

Чётко определенного количества воды, которое следует выливать под куст, нет. В целом, если в вашем горшке или почве организован хороший дренаж, перелить розы довольно сложно.

Розы в горшках и только что высаженные кусты рекомендуется поливать ежедневно, а уже укоренившиеся садовые розы – два раза в неделю.

Что еще нужно розам в сентябре

Помимо полива, розам пойдет на пользу обрезка отцветших соцветий. Обрезка отцветших бутонов в сентябре важна не только для аккуратного вида сада; это также позволяет растению направить свои силы на новый рост. Чем раньше вы удалите отцветшие бутоны, тем больше шансов получить еще одну волну цветения до наступления морозов.

Также сентябрь – идеальный месяц для того, чтобы подвязать и направить молодые побеги по шпалерам, аркам или другим опорам. Это позволит им укрепиться и адаптироваться к наступлению холодов.

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