Где дешево отдохнуть на Рождество: лучшие европейские направления

Рождество – это время семейного тепла, елочных огоньков и путешествий. Однако праздничный отдых в Западной Европе часто обходится недешево. Согласно данным компании Eurochange, аренда коттеджа для семьи из четырех человек в декабре может стоить более 1880 евро.

Видео дня

Но оказывается, что путешествие может быть дешевле на сотни евро. Среди самых выгодных вариантов – Закопане. Ценителям европейской классики стоит выбрать Кельн и его легендарные ярмарки, а тем, кто ищет спокойствия, – Таллинн с его средневековым шармом. Детали рассказало издание Daily Mail.

Закопане, Польша

Закопане – сердце польских Татр, зимняя столица страны и одно из лучших мест для рождественского отдыха. Городок расположен всего в двух часах езды от Кракова, но имеет уютную атмосферу отдаленного горного курорта.

На рождественских ярмарках подают осципек (копченый овечий сыр), глинтвейн и местные сладости, а улицы украшают яркими огнями. Закопане подойдет и тем, кто любит лыжи, и тем, кто ищет семейного уюта среди снегов.

Кельн, Германия

Кельн – один из самых известных рождественских центров Европы. На главной площади под стенами величественного собора проходит ярмарка, где продают имбирные пряники Printen, картофельные блины Reibekuchen, колбаски Bratwurst и, конечно, горячий Glühwein.

Кроме ярмарок, стоит прогуляться по набережной Рейна или отправиться в путешествие по железной дороге – Кельн имеет прекрасное сообщение с Парижем, Брюсселем или Амстердамом.

Куршевель, Франция

Французские Альпы – классическое рождественское место, где царит ощущение праздника на каждом шагу. Куршевель в это время превращается в зимнюю сказку: маленькие домики в огнях, катки, рождественские рынки и запах горячего шоколада.

Несмотря на репутацию элитного курорта, здесь можно найти доступное жилье и множество активностей для семей – детские школы катания, собачьи запряжки, прогулки по заснеженным тропам.

Таллинн, Эстония

Если вы мечтаете о настоящем "белом Рождестве", отправляйтесь в Таллинн. Старый город, занесенный в список ЮНЕСКО, напоминает декорации к сказке. На главной площади Ратуши работает одна из старейших рождественских ярмарок Европы, основанная еще в 1441 году.

Здесь можно попробовать эстонские колбаски verivorst, капусту с клюквой, пряники и горячее вино. Обычно в декабре в Таллинне выпадает снег, а цены остаются умеренными даже в праздничный сезон.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие страны сейчас переживают самый большой туристический бум.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.