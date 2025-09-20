УкраїнськаУКР
Топ-5 вас точно удивит: какие страны переживают туристический бум

Туристический бум последних лет привел к тому, что и без того популярные страны стали страдать от овертуризма и вызванных им проблем – ухудшением доступности жилья, ростом цен, нагрузкой на инфраструктуру. И в противовес этому возник новый тренд: путешествия в интересные, но менее туристические страны.

Как пишет издание Travel off Path, в таких странах начал ощутимо расти туристический поток. И аналитики проанализировали, на сколько именно. Причем учитывали не только свежие цифры – анализ проводился на данных с 2019 до 2024 года включительно. В результате был составлен рейтинг из 30 стран, которые могут стать следующими направлениями мечты для путешественников.

Неожиданно популярными стали страны Ближнего Востока. В топ-10 попали аж три таких: Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. Причем Катар оказался на первой строчке списка с приростом туристического потока аж на 137%. Это связывают с тем, как искусно власти страны воспользовалась инфраструктурой, созданной для Чемпионата мира по футболу, который проводился здесь в 2022 году.

На второй строчке оказалась европейская страна. Причем та, о которой большинство туристов не так давно даже не слышали – балканская Албания. Выяснилось, что ее Адриатические пляжи ничем не уступают приморским зонам Италии, Греции или Испании. В списке также можно найти еще одну страну из этого ранее мало интересовавшего путешественников региона. Причем такая, которая даже не имеет выхода к морю – Сербия. Сюда туристов манит непростая локальная история, а также бурная ночная жизнь и доступные цены.

Значительный рост популярности происходит у и южноамериканских стран. Так третью строчку занял Сальвадор, который раньше оставался без внимания, но теперь стал излюбленным местом для серферов и любителей экотуризма. Не отстает и Колумбия, власти которой взялись бороться с репутацией очага жестокого криминала и начали заманивать гостей своей яркой культурой, живописными пейзажами и гостеприимством местных жителей.

Вошла в рейтинг и одна страна, которая когда-то входила в состав СССР. Совершенно неожиданно высокий рост популярности продемонстрировала Молдова. Страна заявила о своих амбициях вступить в Евросоюз, чем вызвала определенный интерес со стороны своих соседей.

В целом рейтинг 30 стран с наибольшими темпами роста туристических потоков получился вот таким:

  1. Катар – 137,62%
  2. Албания – 84,29%
  3. Сальвадор – 80,46%
  4. Пуэрто-Рико – 74,56%
  5. Бахрейн – 71,97%
  6. Саудовская Аравия – 69,62%
  7. Колумбия – 58,05%
  8. Кюрасао – 50,86%
  9. Острова Теркс и Кайкос – 50,72%
  10. Танзания – 48,44%
  11. Синт-Мартен – 47,81%
  12. Кабо-Верде – 47,36%
  13. Молдова – 45,98%
  14. Эфиопия – 40,27%
  15. Андорра – 34,89%
  16. Марокко – 34,63%
  17. Гватемала – 33,45%
  18. Доминиканская Республика – 32,42%
  19. Мальта – 29,46%
  20. Сербия – 29,13%
  21. Аруба – 27,08%
  22. Монголия – 26,00%
  23. Люксембург – 24,69%
  24. Египет – 21,15%
  25. Панама – 20,42%
  26. Мальдивы – 20,20%
  27. Сент-Винсент и Гренадины – 19,77%
  28. Лихтенштейн – 19,39%
  29. Турция – 18,33%
  30. Ангилья – 17,89%

