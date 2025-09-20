Топ-5 вас точно удивит: какие страны переживают туристический бум

Туристический бум последних лет привел к тому, что и без того популярные страны стали страдать от овертуризма и вызванных им проблем – ухудшением доступности жилья, ростом цен, нагрузкой на инфраструктуру. И в противовес этому возник новый тренд: путешествия в интересные, но менее туристические страны.

Как пишет издание Travel off Path, в таких странах начал ощутимо расти туристический поток. И аналитики проанализировали, на сколько именно. Причем учитывали не только свежие цифры – анализ проводился на данных с 2019 до 2024 года включительно. В результате был составлен рейтинг из 30 стран, которые могут стать следующими направлениями мечты для путешественников.

Неожиданно популярными стали страны Ближнего Востока. В топ-10 попали аж три таких: Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия. Причем Катар оказался на первой строчке списка с приростом туристического потока аж на 137%. Это связывают с тем, как искусно власти страны воспользовалась инфраструктурой, созданной для Чемпионата мира по футболу, который проводился здесь в 2022 году.

На второй строчке оказалась европейская страна. Причем та, о которой большинство туристов не так давно даже не слышали – балканская Албания. Выяснилось, что ее Адриатические пляжи ничем не уступают приморским зонам Италии, Греции или Испании. В списке также можно найти еще одну страну из этого ранее мало интересовавшего путешественников региона. Причем такая, которая даже не имеет выхода к морю – Сербия. Сюда туристов манит непростая локальная история, а также бурная ночная жизнь и доступные цены.

Значительный рост популярности происходит у и южноамериканских стран. Так третью строчку занял Сальвадор, который раньше оставался без внимания, но теперь стал излюбленным местом для серферов и любителей экотуризма. Не отстает и Колумбия, власти которой взялись бороться с репутацией очага жестокого криминала и начали заманивать гостей своей яркой культурой, живописными пейзажами и гостеприимством местных жителей.

Вошла в рейтинг и одна страна, которая когда-то входила в состав СССР. Совершенно неожиданно высокий рост популярности продемонстрировала Молдова. Страна заявила о своих амбициях вступить в Евросоюз, чем вызвала определенный интерес со стороны своих соседей.

В целом рейтинг 30 стран с наибольшими темпами роста туристических потоков получился вот таким:

Катар – 137,62% Албания – 84,29% Сальвадор – 80,46% Пуэрто-Рико – 74,56% Бахрейн – 71,97% Саудовская Аравия – 69,62% Колумбия – 58,05% Кюрасао – 50,86% Острова Теркс и Кайкос – 50,72% Танзания – 48,44% Синт-Мартен – 47,81% Кабо-Верде – 47,36% Молдова – 45,98% Эфиопия – 40,27% Андорра – 34,89% Марокко – 34,63% Гватемала – 33,45% Доминиканская Республика – 32,42% Мальта – 29,46% Сербия – 29,13% Аруба – 27,08% Монголия – 26,00% Люксембург – 24,69% Египет – 21,15% Панама – 20,42% Мальдивы – 20,20% Сент-Винсент и Гренадины – 19,77% Лихтенштейн – 19,39% Турция – 18,33% Ангилья – 17,89%

