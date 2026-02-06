Федоров представил обновленный состав заместителей министра обороны: кто в него вошел

На заседании правительства Украины 5 февраля, по представлению нового министра обороны Михаила Федорова, был назначен обновленный состав заместителей в соответствующем министерстве. В частности, был назначен новый заместитель, Алексей Выскуб. Иван Гаврилюк, Сергей Боев, Евгений Мойсюк, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук, ранее работавшие в министерстве, сохранили свои должности.

Об этом сообщил сам Михаил Федоров. По его словам, новое назначение сделано в рамках "трансформации министерства в эффективную структуру, которая способна достигать поставленных целей".

Михаил Федоров также сам представил своих заместителей.

Алексей Вискуб, первый заместитель министра обороны Украины

"Алексей работал первым заместителем министра цифровой трансформации с 2019 года. Он отвечал за развитие "Дії" и государственных сервисов, реинжиниринг процессов, упрощение бюрократии. С начала полномасштабного вторжения был активно вовлечен в технологическую войну и развитие всех военных проектов Минцифры. Занимался внедрением проектов "Армия дронов", "еБалы", "Линия дронов", дроново-штурмовые полки, построение эшелонов БпЛА-экипажей, развитие "малой" ПВО", – рассказал министр.

Федоров уточнил, что "новенький" в команде министерства обороны "продолжит отвечать за развитие ключевых проектов для достижения целей войны".

Генерал-лейтенант Иван Гаврилюк

Бывшему первому заместителю главы Минобороны Гаврилюку Федоров отвел важную роль в "укреплении тыловых процессов и обеспечении фронта эффективными решениями".

"Имеет большой практический опыт в военном управлении, логистике и планировании. Ранее был первым заместителем министра обороны. Работал также советником командующего Сил логистики ВСУ, руководил главным управлением логистики и имеет десятилетия практической работы в системе обороны", – представил Федоров подчиненного.

Сергей Боев, заместитель по вопросам евроинтеграции

Боев работает в Минобороны с 2024 года, на должности он "возглавлял направление взаимодействия с международными партнерами".

"Имеет международный опыт в экономике, стратегии и развитии партнерств, работал в ведущих консалтинговых компаниях, занимался вопросами привлечения партнеров в украинский ОПК. Сегодня его экспертиза важна дляпостроения эффективных и долгосрочных отношений с ЕС, НАТО и другими государствами, а также привлечения помощи по безопасности и финансирования", – считает Федоров.

Евгений Мойсюк, Юрий Мироненко и Оксана Ферчук

"Также в команде остаются заместитель министра генерал-лейтенант Евгений Мойсюк, ответственный за генерацию войск и социальное обеспечение, подполковник Юрий Мироненко, ответственный за развитие инноваций для фронта, и Оксана Ферчук, возглавляющая направление цифровизации и цифровой трансформации", – добавил новый министр обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, также Михаил Федоров назначил своим советником Сергея Бескрестнова, одного из лучших экспертов по дронам и РЭБ. В команде оборонного ведомства он будет координировать работу по технологическим направлениям.

