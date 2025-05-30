Это просто миф: названы 'полезные' продукты, которые на самом деле вредны

В мире здорового питания хватает мифов, и не всё, что называют "натуральным", "диетическим" или "фитнес", действительно таково. Чтение состава, критическое мышление и осознанность в выборе продуктов – главные союзники в борьбе за здоровье.

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Не стоит слепо доверять этикеткам. OBOZ.UA рассказывает о нескольких популярных продуктах, которые считаются полезными, но на самом деле таковыми не являются.

Гранола и мюсли

Они рекламируются как "идеальный завтрак": овсянка, орехи, сухофрукты. Но магазинная гранола чаще всего содержит большое количество сахара, растительных масел, консервантов. Калорийность может превышать даже шоколадные батончики.

Что лучше? Делать домашнюю гранолу без добавления сахара или выбрать простую овсянку (желательно плющеную или даже цельную, а не хлопья).

Диетические газированные напитки

Они лишены сахара, но содержат искусственные подсластители, которые могут влиять на метаболизм, повышать аппетит и вредить микрофлоре кишечника.

Что лучше? Вода с лимоном, мятой или ягодами, холодный чай или даже компот (хоть польза последнего переоценена, без сахара он не навредит).

Йогурты с фруктовыми наполнителями

Это настоящие ловушки, которые обычно содержат большое количество сахара и искусственных ароматизаторов, а "живые культуры" – в мизерном количестве.

Что лучше? Натуральный йогурт без наполнителей + свежие ягоды или фрукты.

Фруктовые соки из магазина

Хоть и кажутся здоровыми, такие соки часто содержат столько же сахара, как и сладкая газировка. К тому же, в процессе производства теряется большинство полезных веществ и клетчатки.

Что лучше? Есть свежие фрукты или готовить фреши, но умеренно.

Рисовые хлебцы

Считаются диетическими заменителями хлеба, но имеют высокий гликемический индекс – то есть быстро повышают уровень сахара в крови. Это может приводить к быстрому чувству голода и, как следствие, перееданию.

Что лучше? Хлебцы из цельнозерновых культур или обычный хлеб из ржаной муки (в небольшом количестве).

Протеиновые батончики

Часто переполнены сахарами, глюкозным сиропом и химическими добавками. Вместо "фитнес-закуски" – обычный сладкий батончик с модной оберткой.

Что лучше? Небольшая порция орехов, яйцо или изготовленные дома лакомства без сахара.

Соевые и другие "здоровые" заменители мяса

Соевые колбаски, котлеты и наггетсы часто содержат трансжиры, красители, консерванты и огромное количество натрия.

Что лучше? Для вегетарианцев подойдут натуральные бобовые, грибы, домашние овощные котлеты.

Как ранее писал OBOZ.UA, черный и зеленый чай отличаются по вкусу, химическому составу и своим свойствам, хотя изготавливаются из одного растения – Camellia sinensis. Какой из этих напитков полезнее для здоровья и почему, читайте в нашем материале по ссылке.

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