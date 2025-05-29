Черный или зеленый: какой чай полезнее для здоровья и почему
Черный и зеленый чай отличаются по вкусу, химическому составу и своим свойствам, хотя изготавливаются из одного растения – Camellia sinensis. Разница создается благодаря способу обработки: зеленый чай минимально ферментируют, а черный проходит полную ферментацию (оксидацию).
Специалисты считают, что лучший вариант – чередовать оба вида в зависимости от желаемого эффекта (энергия, релакс, поддержка здоровья) и собственных ощущений. OBOZ.UA рассказывает, как черный и зеленый чай влияет на человеческий организм.
Сравнение черного и зеленого чая по основным критериям пользы
1. Антиоксиданты
Зеленый чай богаче катехинами – особенно EGCG (эпигалокатехин галлат), мощный антиоксидант, который помогает бороться с окислительным стрессом, воспалением и даже может снижать риск некоторых видов рака.
Черный чай содержит другие антиоксиданты – теафлавины и теарубигины, которые тоже имеют пользу, но менее изученную, чем катехины.
2. Влияние на сердце
Оба чая могут снижать уровень "плохого" холестерина (LDL), улучшать эластичность сосудов и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследования показывают, что регулярное потребление обоих чаев положительно влияет на артериальное давление.
То есть по этому критерию речь идет о ничьей или легком преимуществе черного чая (из-за более высокого количества теафлавинов, которые влияют на сердце).
3. Содержание кофеина
Зеленый чай содержит меньше кофеина (около 20-35 мг/чашка), что полезно людям, чувствительным к стимуляторам.
Черный чай имеет больше кофеина (около 40-70 мг/чашка), что придает больше энергии, но может вызвать нервозность или бессонницу.
4. Влияние на метаболизм и похудение
Зеленый чай часто связывают с ускоренным метаболизмом и сжиганием жира, особенно в комбинации с физической активностью. Он лучше исследован в этой области.
Но считается, что черный чай тоже может помочь контролировать вес, влияя на микробиоту кишечника.
5. Другие аспекты
Зеленый чай может снижать риск развития диабета 2 типа.
Черный чай может улучшать концентрацию и настроение благодаря более высокому содержанию кофеина и теанина.
Зеленый чай в целом полезнее для здоровья благодаря высокому содержанию катехинов, более мягкому воздействию на организм и лучшим доказательствам по профилактике хронических болезней.
Но черный чай тоже имеет значительную пользу, особенно для сердца, мозга и концентрации.
Как ранее писал OBOZ.UA, сахар давно стал неотъемлемой частью нашего рациона, но его влияние на организм гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Кроме очевидной связи с ожирением, последние исследования указывают на связь между чрезмерным употреблением сладостей и негативным влиянием на психику.
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